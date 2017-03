H&M lanza una colección con The Weeknd

El novio de Selena Gómez, el cantante, compositor y productor canadiense de nombre artístico The Weeknd, presenta una colección de ropa para hombre con el gigante sueco H&M, un total de 25 prendas, con precios de 14 a 79 euros, que estarán disponible a partir de este jueves 2 en tiendas de todo el mundo. La línea se llama 'Spring Icons Selected by The Weeknd' y tiene un aire californiano.

The star of the upcoming H&M Men's Spring campaign, @theweeknd, is playing in Stockholm. Watch our story tonight for an exclusive preview! #HMSpringIcons Una publicación compartida de H&M (@hm) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 12:13 PST

"Me encanta la mezcla de piezas urbanas como bombers y sudaderas con camisas y americanas más serios. Cada pieza es fresca y fácil de llevar", explica el artista de 26 años, cuya prenda estrella es la cazadora bomber. The Weeknd, que se encuentra de gira por Europa –ha actuado en Zúrich y en Amsterdam–, se suma a la lista de famosos que han colaborado con H&M, como Katy Perry, Vanessa Paradis o David Beckham, que diseñó una línea de pijamas y ropa interior.