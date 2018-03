Muere un perro al que United Airlines obligó a viajar en el portaequipaje de cabina

Esta vez no ha sido un arresto porque el vuelo tenga overbooking, ni porque haya prohibido embarcar a unas pasajeras por llevar leggins, ahora, la última polémica de United Airlines se debe a la muerte de un perro al que una auxiliar de vuelo de la compañía estadounidense obligó a viajar durante tres horas y media dentro del portaequipajes de la cabina. Cuando el avión tocó tierra el bulldog francés de 10 meses había muerto. Se asfixió.

Tras el nuevo escándalo, United Airlines asegura que asumirá "toda la responsabilidad". Y el Departamento de Transporte de EEUU está estudiando el caso para aplicar posibles sanciones. Ha sido el senador John Kennedy quien, este miércoles, ha enviado una carta al presdiente de la compañía, Scott Kirby, exigiendo información sobre la gran cantidad de animales que han muerto "a manos de la aerolínea". En Twitter ha difundido que planea presentar un proyecto de ley este mismo jueves para prohibir a las aerolíneas que los animales viajen en los compartimentos superiores.

I will be filing a bill tomorrow that will prohibit airlines from putting animals in overhead bins. Violators will face significant fines. Pets are family.