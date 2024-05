Alba Carrillo desvela la verdad sobre el marido de Rocío Carrasco: "Todos los días me llama, me cuida, me ayuda"

Demostrando que es una auténtica todoterreno, Alba Carrillo se ha cambiado de look, y tras arropar a Rocío Carrasco en la presentación de su nueva gama de productos estéticos y celebrar con la hija de Rocío Jurado su 47 cumpleaños en un céntrico restaurante de la capital, ha asistido a la première de 'GarfielD, la película' y no ha dudado en arremeter como hacía tiempo que no lo hacía contra Feliciano López.

A pesar de que se separaron en 2016 cuando todavía no habían celebrado su primer aniversario de boda, la modelo ha dejado claro que 8 años después ni perdona ni olvida al extenista: "Me hubiera gustado tener una buena relación con él pero todas las personas no son iguales y hay personas que no se merecen que tú tengas buenas palabras para ellos".

Una antipatía que Alba asegura que es mutua, ya que a pesar de que Feliciano ya no se 'inmuta' ante las cámaras cuando se le pregunta por ella, "lo conozco y cuando se va a su coche va ardiendo por dentro aunque es inexpresivo total. ¡Toma zarpazo!". "Hay gente que es así, lo que no entendí yo es que no era para mí. No era para mí. Le gustaban los toros. Es muy de extrema derecha. Colea de estribor mogollón. Quiero decir, no es yo" afirma, reconociendo que no entiende qué pudo ver en el toledano.

Implacable, la colaboradora ha cuestionado también cómo su exmarido es el director del Mutua Madrid Open de tenis: "Si no sabe gestionar ni su nevera, como gestiona esas cosas a gran escala. Eso lo se yo, no es un cuchicheo. Le mandabas a comprar pavo y no sabía, no distinguía entre lomo y salchichón, o sea, te quiero decir que no, que cariño mío. Entonces, bueno, pues bien, oye, si está ahí, pues...". "Pero chica, llámame loca. Aquí te dan cualquier tipo de puesto de administración y oye, a llevarlo, con orgullo y con honor" ha añadido con ironía, mandando un beso a Sandra Gago porque "es una heroicidad y cuantos más años pasa con él mejor me cae".

Una opinión la que tiene de Feliciano muy diferente a la de Álex Coves, con el que rompió recientemente tras varios meses de discreta relación y para el que no tiene más que buenas palabras: "Me estoy haciendo mayor y hemos terminado súper bien. No es el momento pero en el futuro Dios dirá, igual nos reencontramos. Somos amigos, vamos a seguir viéndonos y pueden pasar cosas en el futuro" confiesa, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.

"Soltera soltera" y abierta a encontrar de nuevo el amor, Alba reconoce que le gustaría para ella un hombre como Fidel Albiac. "Me encanta. Es el hombre que me hubiera gustado a mí conocer. Es que es divertido, es que es simpático, cariñoso, todos los días me llama, me cuida, me ayuda" ha asegurado. "Rocío y él son un tándem perfecto, entonces una persona así que te entienda, que te comprenda, que te quiera, eso quiero yo" asegura.

Mientras tanto, sigue adelante con sus planes de ser mamá soltera y ya ha congelado sus óvulos. "Cada vez lo tengo más en mente, es algo que quiero hacer y lo quiero hacer en soledad. Y es uno de los problemas que tengo a la hora de tener pareja, porque yo no quiero tener un hijo con padre, con todo mi cariño y mis respetos. Quiero hacerlo sola y entonces, a lo mejor, en estas últimas relaciones el problema ha sido ese" confiesa.