Londres se prepara ante la posibilidad de que Escocia convoque un nuevo referéndum

La posibilidad de un nuevo referéndum de independencia en Escociaestá “creando división e incertidumbres innecesarias”, según el Gobierno británico. El portavoz de la primera ministra, Theresa May, respondía de esta forma a una información del diario 'The Times' el lunes, insistiendo en la posibilidad de que la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, haga una nueva convocatoria una vez que May active el ‘brexit’.

De acuerdo con 'The Times', el Gobierno británico se está preparando para tal eventualidad. “La cuestión no es si puede haber un segundo referéndum, es si debe haber uno, y la respuesta claramente es que no”, señaló el portavoz. “La decisión de permanecer en el Reino Unido la tomaron los escoceses en el 2014 y todas las pruebas hasta el momento muestran que los escoceses no quieren otro referéndum”, añadió.

CONVENCIDOS

Los nacionalistas escoceses parecen cada vez más convencidos de poder ganar una nueva consulta sobre la independencia. El anuncio de la convocatoria podría ser el tema estrella en la agenda de la próxima conferencia del Partido Nacional Escocés (SNP) a mediados del próximo mes de marzo.

Los escoceses rechazaron la independencia por un margen de 10 puntos. La cuestión parecía zanjada por un tiempo, pero se ha reavivado a raíz del ‘brexit’. Sturgeon ha repetido que Escocia no quiere salir del mercado único, algo que May ha sacrificado a cambio de un mejor control de la inmigración.