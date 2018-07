Trump desmiente ahora a 'The Sun' y aplaude el 'brexit' de May

Donald Trump no para de causar estupefacción durante su visita en el Reino Unido. El presidente de Estados Unidos ha asegurado este viernes que no tiene ningún desacuerdo con Londres sobre la actitud a adoptar en relación con el 'brexit'. Trump ha desmentido así una entrevista publicada poco antes por el diario 'The Sun', que ponía en su boca que el plan para el 'brexit’ de la primera ministra británica, Theresa May, “matará probablemente” la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Trump ha llegado a asegurar que la entrevista publicada por el rotativo sensacionalista es una "fake new".

En una rueda de prensa con May, el dirigente norteamericano ha afirmado que la primera ministra está haciendo un "trabajo fantástico". "Todo lo que hagáis me parecerá bien, esa es vuestra decisión. Lo único que importa es que podamos negociar juntos", ha sentenciado.