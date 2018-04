Tendencias SEO para 2018

En el ámbito digital nos movemos en un terreno de arenas movedizas porque lo que ahora es válido con casi toda probabilidad no lo sea en un año o, cuanto menos, haya evolucionado. Si hablamos de SEO (o lo que viene siendo el posicionamiento orgánico en buscadores) hay que dirigir la vista hacia Google porque, se quiera o no, es el más usado. Lo que ocurre con Google es que vuelve locos a los profesionales del SEO y webmasters, y hace que tengan que estar pendientes de todas las novedades sino quieren que sus estrategias caigan en saco roto. Resulta de lo más complicado estar pendiente de esto si uno no cuenta con una agencia de SEO internacional, como es el caso de Into the Marketing porque, por lo general, habrá que estar al tanto de otras cuestiones.

Muchas de las empresas que a a día de hoy se plantean si deben o no contar con profesionales del sector digital han de tener en cuenta que en todos los casos se trata de una inversión que les puede traer importantes beneficios y que, de no hacerlo, lo más probable es que acaben perdidos en ese enorme océano en el que se ha convertido la red. Aunque las estrategias como tales las tomarán empresas como las mencionadas, he aquí algunas de las tendencias clave en SEO para este año.