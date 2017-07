Dos jóvenes, las últimas ingresadas en el hospital de Plasencia tras un brote de salmonelosis en un bar, con 18 afectados

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Tooooooooodos los años la misma película. ¿Por qué no se deja de utilizar o se prohibe de una vez la mayonesa "casera" para la hostelería?¿No existen ya los envases cerrados o las monodosis? Aquí , como en circulación vial, al parecer es necesario que haya decesos para que se tomen medidas serias... This is Spain.