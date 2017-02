La Junta no puede subvencionar a los sustitutos de los despedidos

La Junta no puede subvencionar a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) la sustitución de las cuatro personas contratadas por el ayuntamiento con cargo al plan de empleo social y despedidas por incumplir los requisitos de la convocatoria. El director gerente del Sexpe, Juan Pedro León, lo dejó ayer claro: «es imposible autorizar la sustitución para un puesto que no está subvencionado».

Porque «si desde el minuto uno no cumplen los requisitos, no se subvencionan, es como si el ayuntamiento hubiera contratado a una persona para un puesto municipal. Como no son puestos subvencionados porque no cumplían los requisitos, no pueden ser sustituidos con cargo a la financiación del Sexpe», explicó.

Esto significa que no se puede recurrir a las personas que hubieran quedado en lista de espera para las categorías de limpieza y operario de obras, que son las plazas que ocupaban los despedidos, tres de limpieza y una de obras. La única opción que tiene entonces ahora el ayuntamiento, y que señaló León, es sustituirlos con cargo a fondos propios. Porque otra cosa sería que algún contratado que sí cumpliera dejara la plaza por cualquier circunstancia. Entonces, el Sexpe sí sufragaría la sustitución y correría la lista.

«Debía haberse comprobado antes de la contratación que no cumplían los requisitos, por eso se hace la selección previa». En este caso, el director gerente del Sexpe dijo ayer que, si se dejó la selección en manos del ayuntamiento y no la hizo directamente el servicio, es porque este «es un plan más social que de empleo y el Sexpe no puede determinar la situación social de los aspirantes. Eso se hace con ayuda de los trabajadores sociales».

Respecto a las críticas de la edil de Empleo de que el decreto que regula el plan es discriminatorio porque solo permite inscribirse a las personas que cobran renta básica, León lo negó afirmando que «el resto de prestaciones son prestaciones por desempleo y la renta básica es el último recurso, después la persona se queda sin nada y, antes de eso, se le da a la gente la oportunidad de reintegrarse en el mercado laboral a través de seis meses de trabajo con este plan para volver a generar prestaciones».

trabajo municipal / Por otro lado, la junta de gobierno aprobará la próxima semana las bases de los 11 puestos de personal laboral fijo y uno eventual que contratará el ayuntamiento por concurso. Se publicarán a primeros del mes de marzo y comenzará el proceso de selección.