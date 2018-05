Los Monges tendrá 150 nuevas plazas de aparcamiento

Compraron viviendas en su mayoría de 60.000 euros, pero con un problema, la escasez de aparcamientos. Los bloques del PIR de los Monges tienen espacios intermedios hormigonados donde su dueño puso en venta precisamente plazas de aparcamiento, pero sin éxito. Por tanto, la necesidad de aparcamiento siempre ha estado ahí. Así se lo manifestaron los vecinos al alcalde en febrero y ahora, Fernando Pizarro ha anunciado que el ayuntamiento creará 150 plazas libres gracias a un acuerdo de permuta con el propietario.

Así, Pizarro ha explicado que los espacios, más un local en el primer bloque, se han valorado en 350.000 euros y se permutarán por un solar de igual valor situado junto al colegio Miralvalle. El local quiere el ayuntamiento que lo pueda utilizar la asociación de vecinos del barrio y también alguna oenegé que dé más actividad a la urbanización.

El acuerdo debe aprobarlo la junta de gobierno y necesita de una modificación del PGM porque actualmente es suelo de propiedad privada y debe pasar a público y darle un uso distinto.

Otra demanda vecinal constante ha sido el traspaso del mantenimiento de las zonas verdes, que ahora es de su competencia, a manos municipales. En este caso, Pizarro ha ofrecido a los presidentes vecinales asumir el mantenimiento, pero se necesita que «el 100% de los propietarios pongan a disposición del ayuntamiento los terrenos para iniciar el procedimiento administrativo».

Así terminarían con otra carga económica que no pueden asumir, pero, «con que un vecino no esté de acuerdo no se podría hacer». También sería necesaria una modificación del PGM para hacerlo efectivo y la idea es tramitarlas conjuntamente y que a principios del 2019 ambos temas estén solucionados.