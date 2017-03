El nuevo obispo de Plasencia no olvidará a los pobres en su labor pastoral

El nuevo obispo electo de la diócesis de Plasencia (Cáceres), el abulense José Luis Retana -Pedro Bernardo (Ávila), 1953-, ha dicho hoy que en su nueva labor pastoral no olvidará a los pobres y "más necesitados".

Retana ha pronunciado estas palabras durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el actual obispo de Ávila, Jesús García Burillo, quien en tono jocoso ha lamentado la "faena" que el papa ha realizado a la Diócesis de Ávila, donde el futuro obispo placentino desempeña numerosas responsabilidades.

Además de saludar, entre otros, a los que "padecen la angustia de la falta de trabajo", Retana también se ha dirigido a los más pobres, a los que ha dicho que no olvidará.

"Procuraré cuidar de modo especial a los más necesitados", ha afirmado en respuesta a una de las personas presentes en el acto celebrado en la sede del Obispado de Ávila.

En su primera intervención, Retana ha reconocido que su designación fue para él una "conmoción", al mismo tiempo que ha supuesto "una punzada de dolor", por tener que abandonar su diócesis de Ávila.

"Me tendréis que enseñar a realizar bien una tarea que me sobrepasa y que me hace experimentar una profunda desproporción entre lo que soy y lo que se me pide", ha comentado el futuro obispo de Plasencia, que también refleja esta idea en el primer saludo a la diócesis placentina.

En este saludo agradece al papa Francisco su "confianza" y a la Diócesis de Ávila "su acogida y la amistad de sus sacerdotes", así como "el afecto" de la parroquia de San Pedro Bautista, de la que es párroco desde el año 2012.

Junto a este cargo, José Luis Retana también ejerce desde 2015 como deán de la Catedral de Ávila, así como director del Centro de Educación Especial "Santa Teresa" de Martiherrerro (Ávila) y arcipreste del Arciprestazgo de la ciudad de Ávila desde este mismo ejercicio.

Visiblemente nervioso, el futuro obispo de Plasencia ha repasado las características de una diócesis que "en sus orígenes formó parte de la de Ávila", tal y como ha "recordado Jesús García Burillo, que le ha definido como "un buen sacerdote", al que le avala su "larga experiencia pastoral, administrativa y de gobierno".

"El Santo Padre nos hace una faena", ha dicho García Burillo en torno irónico, debido a la valía de Retana, quien lleva "muchos años" asumiendo responsabilidades en la diócesis abulense, donde en su opinión tiene un "gran peso".