Los vecinos de la sierra de Santa Bárbara de Plasencia proponen modificar el plan de urbanismo para legalizar sus viviendas

La Asociación de Vecinos de Sierra de Santa Bárbara ha registrado este viernes en el Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) una propuesta de modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) de Urbanismo con la intención de dar una solución legal a las viviendas ilegales que hay en esa zona.

La modificación ha sido desarrollada por el arquitecto placentino Juan Antonio Álvarez, quien ha explicado que se trata de una modificación de las características del suelo no urbanizable con protección paisajística.

Según ha destacado Álvarez, hay cuatro tipos de suelo en la sierra de Santa Bárbara. Por un lado, suelo urbanizable, no urbanizable común, no urbanizable con protección paisajística y no urbanizable con protección ecológica y paisajística.

De este modo, lo que pretende la modificación, "en cumplimiento de la ley del suelo de Extremadura", es que las condiciones de edificación y legalización de viviendas de la zona no urbanizable con protección paisajística sean las mismas que las de "no urbanizable común, ya que en esa zona se puede edificar estaciones de servicios, residencias de ancianos, casas..."

Por ello, no se pide un cambio de uso del suelo, "que se podría haber pedido", según Álvarez, sino únicamente que se cambien las condiciones de ese suelo para dar una solución "a viviendas", ya que incluso esa declaración de protección paisajística "beneficia" a los propietarios "ya que sólo permitiría viviendas".

Se calcula que en la sierra de Santa Bárbara de la ciudad de Plasencia hay unas 1.000 viviendas, todas ellas construidas en suelo no urbanizable, muchas de ellas ilegales y otras legalizadas con el paso del tiempo.

Algunas de estas viviendas tienen sobre ellas sentencias de derribo y se intenta por parte de los propietarios que con el Plan General Municipal se puedan regularizar estas situaciones.

Un plan de urbanismo que tenía como principal escollo en su redacción esta sierra de Santa Bárbara, antes de que surgiera el problema de las sentencias firmes de las Huertas de la Isla y que se tratara de solucionar a través de las fichas de las huertas y otros espacios de propiedad municipal, por lo que la problemática de Santa Bárbara pasaba a un segundo plano.

Tras las sentencias judiciales y el inicio de investigaciones sobre la paralización por parte del Ayuntamiento de Plasencia de las órdenes de derribo ha vuelto a cobrar importancia el tratamiento urbanístico de esta zona.

Por ello, los propietarios de estas viviendas se han organizado como asociación y han comenzado actuaciones para regular la situación de las viviendas.

Si se consiguiera este cambio muchas de las viviendas que se encuentran en esta zona podrían regularizar la situación de los edificios en un "98 por ciento", según Álvarez, ya que casi todas cumplirían los requisitos, aunque para aquellas que no lo cumplan no hay posibilidad de solución.

Esta propuesta presentada en el registro municipal tiene que ser analizada por los servicios municipales. En caso de ser aceptada tendría que ir a pleno para una aprobación inicial y posteriormente se remitiría a la Junta de Extremadura, quien consultaría a todas las administraciones y organismos afectados antes de comunicar la decisión final.