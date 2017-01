El 2017 empieza con muy mal pie para el 'youtuber' saltarín

No podía empezar el 2017 con peor pie el ‘youtuber’ saltarín 8Booth. El joven, del que se desconoce su identidad real, comienza el año encerrado en un hospital de California, con las piernas completamente enyesadas, después de un 'balconing' accidentado. 8Booth conocido por sus acrobáticas gamberradas, siempre arriesgadas, en ocasiones prohibidas y perseguidas. Por eso aparece siempre con el rostro tapado, con una gorra y una capucha.



Sus miles de seguidores –su canal de YouTube cuenta con 77 mil suscriptores que no quieren perderse ni un brinco– tienen ahora la oportunidad de colaborar económicamente en la recuperación de 8Booth, que ha iniciado una campaña de micromecenazgo en la red para costear las operaciones. Que vuelva a las andadas depende, asegura, de las ayudas recibidas. De lo contrario, añade, deberá trabajar el resto de su vida “para pagar el tratamiento”. Por el momento su causa acumula unos 1.200 euros en apenas 24 horas, donados por medio centenar de personas, en su mayoría anónimas. Algunos, los menos, aprovechan para enviarle ánimos. "Fue un acción muy tonta, pero te deseo que las cosas te vayan bien", comenta uno de sus seguidores en la plataforma, registrado como Greg Lambert, después de donarle 5 dólares. "Recupérate pronto, no te desanimes", dice otro de los donantes, un tal Ian H, quien también colabora con 5 dólares.

En el vídeo difundido el joven se puede ver cómo prepara el salto y, sobre todo, cómo impacta contra el bordillo de la piscina de un hotel. También incluye imágenes de sus extremidades inferiores, visiblemente destrozadas tras un aterrizaje inesperado, y de él postrado en la cama de una clínica. Para el próximo video con su cámara GoPro, si es que continúa con ganas de arrojarse desde las alturas, tocará esperar unos cuantos meses.