El aplaudido mensaje de Aitana y la lucha en redes contra el tabú de la regla

Esconder la compresa o tampón para que no se vea, eufemismos para evitar ponerle nombre, anuncios en los que la sangre no es roja... La regla se vive con vergüenza porque sigue siendo tabú. Por eso, en mitad del silencio, que la cantante Aitana normalice su dolor de ovarios es muy apalaudido.

Los usuarios de Twitter pedían fotos, como suele hacer habitualmente, y ella decía que pecaba de sinceridad: "Ha sido mi primer día de regla y he optado por no ir a la piscina. No pude hacer foto, estaba dolorida".

(ATENCIÓN, vengo a pecar de sinceridad😉) Hola, hoy ha sido mi primer día de regla y he optado por no ir a la piscina. Lo digo porque como me pedís foto, no pude, estaba dolorida 🤓 — Aitana (@Aitana_ot2017) 20 de junio de 2018

No es la primera vez que Aitana utiliza su influencia para tratar de eliminar este tabú. En el programa 'Viva la vida', contó cómo paró una firma de discos diciendo que salía cinco minutos a cambiarse porque tenía la regla. "Creo que avanzaremos cuando alguien diga que tiene la regla y nadie se escandalice", dijo.

Las jóvenes comienzan a despojarse del estigma, y la representación millennial lo corrobora. Aitana no es la única mujer influyente en hablar de la regla con total comodidad. La ruptura se produjo cuando Instagram censuró esta foto.

"Sangro cada mes para ayudar a la humanidad, mi útero es un hogar de lo divino, una fuente de vida. Pero la mayoría de las sociedades evitan este proceso natural. La violencia y degradación de las mujeres es esto. Menstruamos y lo ven como sucios", decía.

Desde entonces, numerosas mujeres han dado un paso adelante en las redes sociales, incluso a través del arte. Por ejemplo, con el hashtag #manchoynomedoyasco

O la youtuber Yuya, que contó su experiencia con la copa menstrual en un vídeo que han visto más de siete millones de personas.

"Está rodeada de mitos"

Lejos quedan las expresiones como "ha venido mi tío" o "mi amiga Inés, la que viene cada mes" que se utilizaban años atrás, cuando la regla no solo era tabú, sino que parecía no existir. Ahora nos duele la tripa, estamos enfermas o estamos malas.

Es lo que detecta Erika Irusta, pedagoga que imparte cursos para eliminar estos conceptos de la sociedad. "Hay desinformación y pudor", explicó en esta entrevista a EL PERIÓDICO. "No intente hablar con una adolescente sobre la regla, porque tratará de evitarlo. Todavía hoy es un tabú, algo negativo que hay que ocultar, y que permanece rodeado de mitos".

Mitos como el que proporciona la publicidad, donde es noticia que una marca de compresas utilice el color rojo para representar la sangre.

An advert for sanitary towels has replaced blue liquid with red 'blood' to fight taboos surrounding periods. https://t.co/wKDuL4qz6Q pic.twitter.com/W8026JonZj — BBC (@BBC) 22 de octubre de 2017

Por esto, el gesto de Aitana ha sido tan aplaudido en las redes sociales. "Estamos sincronizadas, amiga", le decía una usuaria, a la que se le sumaron otras tantas para contar las que estaban en ese momento con la regla.

Estamos sincronizadas, amiga mía, te entiendo. — Martaa💎 (@maarrta15) 20 de junio de 2018

YAS QUEEN 👑 — _AITEDA_ 💙🍯 (@AnUnusualLady) 21 de junio de 2018

DIOS QUE PUTISIMA AMA EN SERIO — DCTSA❤ (@caaarmen07) 21 de junio de 2018