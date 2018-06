C. Tangana pide perdón por injuriar al Rey: "Mi madre me enseñó que no debes insultar"

El rapero C. Tangana recula tras injuriar a la Corona Real: el músico Antón Álvarez Alfaro ha decidido disculparse a través de Instagram después de decir que la monarquía es "un robo" y "terrorismo", en una rueda de prensa previa al Primavera Sound.

El pasado fin de semana, en una rueda de prensa junto a Bad Gyal y Young Beef, Tangana fue muy crítico con la jefatura del Estado: "El rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones, la que ahora llaman reina era una presentadora de la tele, y eso es lo que sigue siendo para mí, y que me metan a mí también en la cárcel que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí", explicó en referencia a Valtonyc.

Sus palabras fueron ampliamente recogida por la prensa y, ante ese eco mediático, Tangana acabó publicando un texto en su 'stories' de la red social, en el que solicitaba el perdón de su madre: "Hoy como muchos domingos he ido a comer a casa de mi madre. [...] Ella aguanta los disgustos que le doy delante de toda España [...] No sé si alguna vez habéis salido en todos los medios de comunicación de vuestro país insultando a un rey, pero es una situación que a una madre definitivamente no le gusta. Por un lado, tiene miedo de que te metan preso, y por otro has dejado en evidencia toda la educación que ella te ha dado".

Según esta disculpa, el peor insulto que pudo hacer fue el dirigido a la madre del monarca: "... Eso de mandarle a la madre de no sé quién que te coma los cojones... bueno aquí cada madre se come lo que le sale del pepe, porque tú quién coño te has creído para decir eso a la madre de nadie... porque tú no tienes ni puta idea de lo que tiene que pasar una madre y a ver si a ti te gusta cuando a mí me mandan a comerme tal y tal", analiza.

"Hace tiempo que he aceptado los insultos como parte de mi vida artística, pero es verdad que a nadie le gusta que se caguen en su madre", explica. "Mi madre me enseñó que no debes insultar porque a ti no te gusta que te insulten, porque aquí todos somos iguales y porque tu dignidad no está por encima de la de nadie". Por último, y en referencia a Valtonyc, señala que le parece "una gilipollez que por [...] insultar a un rey deba tener miedo de ir a la cárcel".

"Es seguro que tendré que pedir disculpas a mi madre delante de toda España, quizá tenga que pedir disculpas a todas las madres en general...", sentencia, antes de dejar claro que "aquí el rey" es él: "Cualquier otro que quiera poner su dignidad por encima de la mía puede ir chupándome el culo mientras cago".