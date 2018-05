Las células madre de la mama viven protegidas en 'nichos'

Las células madre de la mama 'viven' en un nicho, es decir, en un entorno favorable para ellas creado por los macrófagos. Estas últimas son unas células básicas del sistema inmunológico encargadas de hacer limpieza, pues se alimentan de residuos extraños, bacterias y virus. Por decirlo de un modo simple: los macrófagos son los encargados de cuidar de las células madre de la mama.

Así lo pone de manifiesto un estudio publicado este jueves por la prestigiosa revista 'Science', que está liderado por investigadores de la Universidad de Princeton (EE.UU.) y del cual es segundo firmante (y único de España) Toni Celià-Terrassa, investigador del Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). La investigación supone principalmente un avance en el conocimiento de las células madre.

Este estudio, que lleva por título 'Notch ligand Dll1 mediates crosstalk between mammary stem cells and the macrophageal niche', descubre un mecanismo básico para la supervivencia de las células madre de la mama y, si bien aún no está probado, podría suponer un avance en la investigación del cáncer, ya que, como afirma Celià-Terrassa, "las células madre no cancerosas son muy similares a las cancerosas". Estas últimas son las responsables del desarrollo de los tumores de mama, de su expansión y de la generación de resistencias a los tratamientos.

El siguiente paso es, precisamente, investigar si las células malignas se mantienen mediante este mismo mecanismo que se acaba de descubrir. "Lo relevante de esta investigación es que se descubre, por primera vez, la existencia de estos nichos. Pensamos que también podría ser relevante en la investigación del cáncer. Comprobar esto es el siguiente paso y, de hecho, ya se están haciendo proyectos al respecto. Los resultados los obtendremos en dos o tres años", dice este investigador mallorquín.

Mecanismo de relación

El estudio publicado este jueves en 'Science' descubre que los macrófagos, dentro del nicho, cuidan de las células madre de la mama gracias a un mecanismo que pone en relación las dos partes (es decir, a las células madre y al nicho en el que 'viven'). Las células madre tienen un marcador (el ligando DII1) que, al entrar en contacto con los macrófagos, activa un receptor (el Notch) que hace que este genere proteínas Wnt, el alimento que permite a las células madre mantener todas sus capacidades especiales.

Este mecanismo de relación es el que podría tener aplicaciones en la investigación sobre enfermedades como el cáncer y, en este caso, supondría un paso adelante en la lucha contra esta enfermedad. Si las células cancerosas que inician el cáncer dependieran de este mecanismo (algo, insiste Celià-Terrassa, "aún no demostrado"), se trataría de buscar moléculas que bloquearan la interacción del Dll1 y el Noch para que no se generaran proteínas Wnt. Poder actuar sobre ellas serviría para evitar la iniciación de los tumores y su expansión, un principio que también podría ser aplicable a otros tipos de tumor.

Conocer las células madre, saber cómo se comportan, dónde se sitúan y cómo sobreviven es básico para la investigación de múltiples patologías. De aquí la importancia del estudio publicado en 'Science': arroja luz sobre la naturaleza y comportamiento de unas células que representan entre el 1 y el 5% del total de las que tenemos en el cuerpo y que además tienen la capacidad de convertirse en cualquier otra célula del tejido donde residen y de autorregenerarse. Y, en el caso de las células madre cancerosas, son necesarias para la expansión de la enfermedad.