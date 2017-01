Un documental sostiene que el 'Titanic' se hundió por un incendio

¿Fue realmente un iceberg lo que hundió el 'Titanic'? Un nuevo documental del periodista Senan Molony sugiere que fotos recién reveladas —que estaban en un álbum olvidado por más de un siglo— prueban que el barco considerado insumergible ya estaba debilitado por un incendio de carbón incluso antes de iniciar su catastrófico viaje inaugural.

El 'Titanic', que al momento de su naufragio en 1912 era el barco más grande del mundo, golpeó un iceberg en el Atlántico norte y se hundió, lo que causó la muerte de alrededor de 1.500 personas. Cerca de 700 sobrevivieron.

Molony sostiene que el incendio dentro de uno de los depósitos de carbón está muy bien documentado, pero que su importancia fue subestimada.

En el documental 'Titanic: The New Evidence' ('Titanic: la nueva prueba'), transmitido en el Channel 4 del Reino Unido en Año Nuevo, Molony revela imágenes tomadas a principios de abril de 1912, poco antes de que el 'Titanic' zarpara en su viaje transatlántico. Las fotos muestran una marca en el estribor del barco de la compañía White Star, cerca del lugar del incendio y del punto de colisión.

"La anomalía se aprecia exactamente en el lugar en donde golpeó el iceberg", le dijo a CNN.

HUNDIMIENTO ACELERADO

Molony dijo que su investigación sugiere que el fuego intenso en uno de los búnkers de carbón, que tenían tres pisos de alto, alcanzó temperaturas de cerca de 1.000 grados, deformó el acero del casco y lo dejó quebradizo.

Esto, agrega llevó al buque a "un hundimiento acelerado: el 'Titanic' no se podía mantener a flote el tiempo suficiente para que hubiera un rescate efectivo", dijo.

Molony agregó que las fotos fueron tomadas en el astillero de Harland y Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, por John Westbeech Kempster en los primeros dos días de abril de 1912, solo una semana antes de que partiera hacia Nueva York.

En el documental, el investigador describe las fotos como "el equivalente en el 'Titanic' a la tumba de Tutankamón".

Molony le dijo a CNN que las imágenes estaban dentro de un álbum que salió a subasta en Inglaterra con motivo del centenario del naufragio, en 2012.

TEORÍA DISCUTIDA

Sin embargo, no todo el mundo aplaude las conclusiones de Molony. David Hill, exsecretario de la Sociedad Británica del 'Titanic',ha declarado a The Times: "Ciertamente hubo un incendio. ¿Que haya sido algo determinante? Mi opinión personal es que no influyó en el hundimiento".

En un comunicado enviado a CNN, la funcionaria de convenciones de la Sociedad Británica del 'Titanic', Nikki Allen, dijo que el documental "ha encendido el debate en todo el mundo. El programa y sus contenidos ciertamente son bienvenidos".