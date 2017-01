Dos concursantes de '¡Ahora caigo!' saltan a la fama por su ignorancia sobre la guerra civil

Los nervios, las cámaras, el público en plató y la audiencia del programa '¡Ahora caigo!' (Antena 3) seguramente les jugó una mala pasada. Pero quizá, también, que no llevaron bien aprendida la lección. La lección de historia de España, para ser más exactos. El pasado 5 de enero dos jóvenes concursantes, Nacho y Álex, protagonizaron uno de los momentos más bochornosos de la tele. Tenían que adivinar el tema de la prueba: 'La guerra civil española', y, cada cinco segundos, el presentador, Arturo Valls, iba dando una pista. "Sucedió en el siglo XX". Nada. "Conflicto social, político y bélico". Tampoco. "La Pasionaria". Menos. "Inspiró el 'Guernica' de Picasso". Silencio. "Hubo un alzamiento". ???...



Y así hasta ¡10 pistas!

Arturo Valls no daba crédito, e intentó disimilar su asombro con una frase a la que suele recurrir en el programa: "Estáis más perdidos que un pedo en un jacuzzi". Trataba de quitarle hierro.

Increíblemente, los concursantes llegaron a contestar MAL que "un conflicto social, bélico y político; que sucedió en el siglo XX, relacionado con 'La Pasionaria' y que dio paso a una dictadura" eran acontecimientos como el 23-F o la democracia. La gente en el público se llevaba las manos a la cabeza.

El fracaso de estos dos concursantes hizo arder las redes con multitud de comentarios y vídeos como el que publicó la página Spanish Revolution, que ya han visto casi dos millones de personas y ha sido compartido más de 25.000 veces.

El programa '¡Ahora caigo!' ha vuelto a ser tendencia en Twitter acusado de "tongo". Ha sido por la edición especial de esta semana con concursantes que ya se habían llevado el gran premio de 100.000 euros. Jesús, que aspiraba a volver a llevarse el premio gordo jugando en el centro, estaba ya en la última ronda. La respuesta a la pregunta de Valls era el nombre de la actriz Whoopi Goldberg.

Jesús dudaba con el apellido de la protagonista de 'Sister Act', pero contestó en el último momento. Valls y el plató comenzaron a aplaudir. Pero, de repente, el mismo Valls se echó atrás y dudó si realmente la respuesta había entrado en el crono. El concursante pidió que se revisara la cinta y el tiempo. Y, sí, había entrado. Pero entonces Valls dijo que la pronunciación no había sido la correcta. "¡Atención! ¡Atención! ¡Qué fuerte, macho! Porque está en tiempo pero, como habéis oído, has dicho Whoopi Woldberg (en lugar de Goldberg) con lo cual la respuesta es incorrecta. ¡Oh!"

Twitter no daba crédito este martes. "Tongo" e "injusticia" han sido las palabras más repetidas este lunes con la etiqueta del programa de Antena 3:

