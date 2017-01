La ministra confunde a los jubilados con el copago de fármacos

Donde dije digo, digo lo mismo y lo contrario. Las sucesivas de declaraciones de la ministra de Sanidad sobre la subida del copago farmacéutico de los pensionistas han sembrado la confusión y el enfado entre afectados, partidos, autonomías y organizaciones sanitarias. En su último intento por aclarar la postura del Gobierno, Dolors Montserrat, no hizo ayer más que incurrir en nuevas contradicciones. Tras asegurar que «no está en la agenda del Gobierno», admitió que, de todos modos, se va a estudiar y dejó en manos de «los expertos» del ministerio y de los partidos la decisión final.

«Pienso sinceramente que deberíamos ajustarlo mejor, porque los que cobran 18.000 y un euro pagan lo mismo que una persona que cobra 100.000 euros. Pienso, sinceramente, que quien más tiene debería pagar más. Por tanto, esto queremos revisarlo y así lo dije en la comparecencia». Esta rotunda afirmación suya en los micrófonos de Radio 4 desató el lunes un temporal de especulaciones sobre una hipotética subida, como mínimo a una parte de los jubilados de ese tramo de renta, que ahora comparten el mismo tope máximo de 18,5 euros al mes.

Su departamento no salió al paso con ninguna aclaración a lo largo de toda esa jornada, pero luego llegó por Twitter lo que parecía un primer intento de rectificación. «No es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000€», escribió. ¿Y a los 30.000? ¿Y a los de 60.000?

TRAS TWITTER, TVE / Los portavoces del ministerio remitían para más aclaraciones a la entrevista que Montserrat tenía ayer en Las Mañanas de La 1, donde empezó con otro indicio de marcha atrás. «No alarmemos a los pensionistas. Hoy quiero lanzarles un mensaje de tranquilidad y sosiego. La reforma del sistema de copago no está ni en la agenda del Gobierno ni en la del PP», afirmó, pero al minuto añadió que estaba «dispuesta a estudiarlo» después que los expertos lleven a cabo un informe que ni se ha empezado a confeccionar.

«Voy a escuchar a los expertos y a los grupos parlamentarios, y, en función de eso, decidiremos (...) A lo mejor no se trata de subir el copago, sino de bajárselo a algunos(…)» «El copago podría subir, bajar o quedar igual», siguió sembrando dudas.

Si algo dejó ayer clara la jornada es que la reforma no se hará y no porque no quiera la ministra, sino porque no tendría apoyo parlamentario. Al rechazo del PSOE y Podemos a cualquier tipo de copago se sumó ayer el del líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

«Monserrat se escudó en que la idea era ajena a su partido y que la lanzó por vez primera en una comparecencia parlamentaria el pasado 20 de diciembre tras escuchar a los grupos pero ninguno de ellos puso sobre la mesa una petición similar.

En esa sesión, la ministra tomó como punto de referencia el acuerdo parlamentario con Ciudadanos para afirmar que estaba dispuesta «a estudiar mejoras en los tramos existentes, especialmente en el referido a los ciudadanos con rentas comprendidas entre los 18.000 y los 100.000 euros al año». Mejoras, que no subidas. El pacto con el partido naranja, además, solo hablaba de «asegurar que el copago farmacéutico no sea una barrera en el acceso a los medicamentos, en especial para familias monoparentales o con miembros en situación de dependencia» (medida 44 del acuerdo preinvestidura alcanzado entre ambos partidos).

Una semana después, la ministra afirmó en una entrevista en Abc que el copago «no» se eliminará, pero «se revisará». Y dio más detalles. «Ahora se paga en función de la renta y reconocemos que no es justo que paguen lo mismo los que tienen una renta de 18.000 que los de 100.000 euros. Se establecerán tres tramos: uno para los que ganan de 0 a 18.000 euros, otro de 30.000 a 60.000 y de 60.000 a 100.000 euros», llegó a precisar.

La ministra tendrá otra ocasión de explicarse si acepta las comparecencias urgentes en el Congreso que han solicitado el PSOE, Unidos Podemos y ERC. Por lo pronto, hoy comparece en la comisión de Igualdad de Senado y mañana en la de Sanidad de la misma Cámara. En la Cámara alta sus señorías se han tomado enero de vacaciones.

Por otra parte, Mariano Rajoy, siempre presume de tener el «rumbo» claro y de huir de las «improvisaciones» que, en su opinión, caracterizan a sus rivales políticos. Sin embargo, la imagen dada por Dolors Monserrat al mostrar anteayer, lunes, que es partidaria de que los jubilados con rentas más altas paguen más por las medicinas, para desmentirlo por la noche en un tuit y aumentar la confusión ayer al señalar que no está en la «agenda» pero que se «estudiará», supone una enmienda a la totalidad al estilo Rajoy. De ahí que, según fuentes populares, la actuación de la ministra de Sanidad, aunque no es la primera integrante del equipo del presidente que cae en contradicciones y cambios de marcha, haya incomodado tanto al Gobierno como al PP, por mucho que lo califiquen de «desliz».

Montserrat, según corroboran varias fuentes, no ha consultado con el PP sus intenciones de «ajustar» el copago farmacéutico de los jubilados y el partido no comparte al 100% el espíritu de la medida.