Prima más que el niño coma al qué come

El chef Juan Llorca creó el movimiento ‘Kids Inspired Food’ y dirige la alimentación del primer colegio del país con cocina ‘slow’ y kilómetro cero, conceptos con los que defiende mejorar la nutrición convencido de que preocupa más a los padres que el niño coma «por temor a que no crezca» que lo que come. En declaraciones a Efe, este divulgador de la cocina sana se ha mostrado convencido de que las prisas y el temor a que el niño no crezca por no comer son el primer error a la hora de alimentar a los hijos. «Prima más el que un niño coma, a lo que está comiendo, y esa premisa no debería ser así. Ojalá nos preocupara más lo que les estamos dando diariamente que si se ha comido hasta la última cucharada», apunta Llorca. Comenzó su proyecto de cocina y comida saludable hace siete años, tiempo en el que reconoce que se ha incrementado la información sobre el concepto «alimentación saludable», a veces «hasta un exceso» que termina por confundir.