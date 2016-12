Estos son los 10 mitos sobre cómo no dar positivo de alcoholemia

Lo hemos escuchado en muchas cenas de Nochevieja, y en la de hoy lo volveremos a escuchar, quién sabe de boca de algún cuñado. "Si has bebido y tienes miedo de que te paren, bebe mucha agua". "Corre para que te baje el alcohol". "Mastica granos de café para que el aliento no te huela a alcohol". Son algunos de los mitos que circulan para no dar positivo en un control de alcoholemia.

El RACC nos ha enumerado este sábado estas afirmaciones. ¿Son ciertas?



1. Beber agua porque rebaja el alcohol en sangre.

2. Correr, saltar, hacer flexiones, entre otros, para sudar y quemar el alcohol.

3. Masticar granos de café para evitar el aliento de alcohol.

4. Masticar chicle o comer un caramelo por el mismo motivo.

5. Esperar un par de horas porque así baja el pico del alcohol.

6. Tomar un antiácido porque absorbe el alcohol en el estómago.

7. Tomar un vaso de leche porque hace una película en el estómago.

8.Tomar aceite por el mismo motivo.

9. Soplar con la lengua hacia atrás para que el alcoholímetro no detecta tanto el olor de alcohol.

10. Y los más surrealistas ... Masticar césped y lamer la batería de un móvil o una moneda de cobre.

El RACC recuerda que el alcohol es una droga bifásica (estimulante en una primera fase y depresora en una segunda fase) que se metaboliza principalmente por el hígado (90%). El resto (10%) se elimina a través de la orina, la sudoración y la respiración. Por tanto, los métodos que acabamos de exponer para no dar positivo no son útiles si tenemos en cuenta que es el hígado el órgano encargado de asimilar el alcohol. Además, hay una serie de factores ineludibles que influyen en la reacción que tiene cada persona: propiedades de la bebida, comida en el estómago, volumen corporal, sexo, velocidad en el consumo, el consumo de tabaco o no, el edad ...

Los expertos médicos lo validan y tienen opiniones realmente coincidentes.