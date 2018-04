Tripadvisor borra una crítica negativa sobre un restaurante gallego

El Miyagi Sushi Bar, restaurante del municipio de Nigrán (Pontevedra), ha conseguido que Tripadvisor borre una crítica negativa de una bloguera que no había pisado el establecimiento.

La instagramer Nuria Díaz (Cocina Fitness - By nudiru) propuso "colaborar" con el restaurante a cambio de que la invitaran a comer, a ella y a otra persona, en su local: "¿Os interesaría hacer una colaboración? Consistiría en invitación para dos personas a cambio de publicar mi experiencia en Instagram y medios sociales".

El Miyagi Sushi Bar rechazó la oferta de forma tajante, y ha publicado la conversación en Facebook: "¿Estás hablando en serio? A mí de mayor me gustaría ser como tú, aunque por respeto al trabajo de los demás (del cual no creo que seas consciente) nunca se me ocurriría".

En Tripadvisor, la bloguera le ha puesto un uno -la nota más baja- al restaurante, y ha criticado el local, a pesar de que nunca estuvo allí: "Mi experiencia fue desastrosa. El servicio muy lento y, además, antipático, como si les debiésemos algo. El precio nada acorde con lo que estás comiendo, ya que la comida no está mal, pero no es para tirar cohetes, por la zona hay muchos más restaurantes que sirven sushi que dejan a este atrás. Lo peor: el olor insoportable. Nada recomendable".

Aviso en las redes

"Atención hosteleros de Vigo, tenemos por aquí una bloguera de Barcelona con un poco de jeta. Ya sabéis cómo lo hemos denunciado nosotros. Pues aquí tenéis cómo reacciona tras haber quedado en evidencia en las redes. Nos ha puesto una crítica en Tripadvisor, sin haber venido y resumiendo las peores críticas que tenemos", ha respondido el establecimiento en su cuenta de Facebook. "Por favor compartidlo para que se acaben estos chantajes y extorsiones", ha añadido. Tras esta publicación, el Miyagi Sushi Bar ha logrado ganar la batalla, pues Tripadvisor ha eliminado el comentario de la instagramer.

El caso de indefensión denunciado por el Miyagi Sushi Bar no es un hecho aislado. Muchos viajeros tratan de conseguir descuentos, favores o una mejor habitación amenazando a los hoteleros con publicar críticas negativas en Tripadvisor. Y muchos restauradores y hoteleros cuestionan la veracidad de la mayoría de las críticas, porque pueden realizarse sin revelar la identidad.