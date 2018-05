Pablo Chiapella se va de viaje con El Paisano

Televisión Española estrena esta noche (TVE-1, 22.00 horas) El Paisano, programa que mostrará en primera persona, de manera divertida y original, la pluralidad y riqueza de los miles de pueblos que forman nuestro territorio. El actor Pablo Chiapella, muy conocido por los espectadores, se convertirá en un monologuista ambulante que recorrerá España en busca del paisaje humano de los pueblos de menos de mil habitantes. Y, en cada pueblo, un reto: hacer un monólogo ante los vecinos, hecho a medida de cada localidad y sus habitantes. La primera parada será en Burgui, en el valle del Roncal (Navarra), donde Pablo Chiapella pasará 48 horas aprendiendo esquiar sin nieve o a hacer esculturas con motosierra.

En la presentación, Toni Sevilla, director de Contenidos, Canales y Producción de Programas de TVE, señaló que el objetivo de El Paisano es «mostrar la gran diversidad de los pueblos, que forma parte de la labor de servicio público de RTVE». Se trata de «adentrarnos en los pequeños detalles y las anécdotas de los habitantes de los pueblos, con sensibilidad y en tono de humor», añadió.

Para Raimon Masllorens, productor de Brutal Media, una de las virtudes del programa es que «hace sonreír a todo el mundo». Además, permite «ver el paisaje humano de este país, con 40 millones de espléndidas personas, y visitar los pueblos con la admiración que merecen sus gentes».

Chiapella explicó que se acercan a esas pequeñas localidades «con sinceridad absoluta y humildad auténtica». «Me he convertido en un paisano más: les he conocido, me han contado sus vivencias, mantengo relación todavía con muchos de ellos… Los únicos protagonistas son la gente que aparece en el programa», señaló.

Adaptación del formato danés de gran éxito Comedy on the Edge, El Paisano ofrecerá cada viernes un viaje por pueblos de nuestro país para conocer lo más grande de España: sus gentes.

El programa se basa en descubrir a personas con buenas historias que contar que viven en los pueblos de España; El Paisano quiere ser un vehículo para que los vecinos cuenten sus vivencias de manera personal, emocionada y divertida.

Chiapella, actor y monologuista de Albacete para quien el pueblo «es un mundo sabio, libre y auténtico», viajará por todo el país, cargado de humor, empatía y curiosidad hacia las gentes y los lugares que visite. El actor pasará 48 horas en cada localidad conviviendo con los vecinos y escuchando sus anécdotas, y como despedida, al final de cada programa, les ofrecerá un monólogo donde bromeará acerca de las historias y personas que ha conocido en cada localidad, y contará qué se lleva de este lugar y qué ha descubierto.

Chiapella y El Paisano pasarán por Burgui (Navarra), Almonaster la Real (Huelva), Canillas de Aceituno (Málaga), Calabardina (Murcia), Sotés (La Rioja), Torrellas (Zaragoza), Tazones (Asturias), Artenara (Gran Canaria), La Alberca (Salamanca), Motilleja (Albacete), Cofrentes (Valencia) o Sardiñeiro de Abaixo (La Coruña).