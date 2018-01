21 carrozas desafiaron a la lluvia

Un total de 21 carrozas, dos menos de las previstas, desfilaron ayer en la cabalgata de Reyes de Don Benito desafiando a una lluvia que al final fue más débil de lo que se presagiaba. No obstante, al final las carrozas de los colectivos Minerva y No eres de Don Benito Si decidieron no sumarse al desfile debido a las inclemencias meteorológicas.

Después de un día lleno de incertidumbre y barajándose varias alternativas si el tiempo lo impedía, la cabalgata dombenitense salió a su hora de siempre (las 7 de la tarde) realizando su recorrido habitual en medio de un pasillo con miles de paraguas de los asistentes que abarrotaban el centro de la localidad.

Destacaron Sus Majestades, de pie en sus respectivas carrozas realizadas por la academia de baile de Pablo Reyes, que cerraban la cabalgata precedidos de Achikitú y su carroza y pasacalles Gótica.

El resto de participantes fueron la Guardería Municipal con La granja de mi casita celebra la navidad, Jardín de Infancia Los Ositos con Cigüeñas, Escuela Infantil Chupetín con Un mar de ilusiones, AMPA CEIP Zurbarán con El Flautista de Hamelin, , Grupo Caramanchos con Aladín, Asociación AMAL Pueblo Saharaui con Trolls, Asociación de Vecinos Barrio de la Piedad con Hollywood, Asociación Vecinos Barrio de San Isidro con Navidad en Alaska, AMPA Colegio Claret con Estrellas de Navidad, AMPA CEIP Francisco Valdés con Rock & roll en el Francisco Valdés, AMPA CEIP Nuestra Señora del Pilar con La casita de chocolate del Pilar, Asociación Social y Cultural Ozanam con Ozanam,, Asociación de Vecinos Barrio de las Albercas con Pinocho, AMPA Sagrado Corazón con Los Girasoles, AMPA CEIP Donoso Cortés con Star Wars, Cáritas Don Benito con Cáritas y Agrimusa con Don Benito limpio.