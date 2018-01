La Junta está decidida a ir a los tribunales ante la restricción efectuada

La Junta de Extremadura mantiene su postura de llegar hasta las últimas consecuencias para defender la libertad y progresión del cava extremeño. La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ya anunció que habría recurso ante la decisión del Gobierno de fijar una limitación nacional del 0,52% para nuevas plantaciones de viñedo con Denominación de Origen Protegida.

Yolanda García Seco, directora general de Política Agraria Comunitaria, ha aclarado que aún no se ha presentado ese proceso administrativo, aunque hay de plazo para ello hasta el 29 de enero. En realidad, se trata de un requerimiento que se le hace al Ministerio antes de ir directamente a tribunales. «Es lo que debemos hacer y vamos a ejecutarlo. No creemos que el recurso prospere porque ya hicimos unas alegaciones antes y no las tuvieron en cuenta, pero es el paso previo antes de ir a juicio».

Si el Ministerio no atiende a dicho requerimiento para que levante las restricciones al cava extremeño, la Junta irá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para ir en esta causa contra Agricultura. Para presentar el contencioso habría de plazo hasta el mes de marzo.

García Seco considera que la decisión de Agricultura va en contra del reglamento. «Hay una normativa comunitaria que dice cuando deben existir limitaciones. No hay riesgo de devaluación del mercado. Así lo creemos en Extremadura y también en Valencia. Hay mucha demanda y no se puede limitar. Es una decisión injustificada. r. cabezas