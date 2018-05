Una nueva ley de apoyo en la región

Extremadura tiene desde 2005 una ley de apoyo a las víctimas del terrorismo, pero según reconocen las propias víctimas, en la práctica no ha tenido nunca un desarrollo real. Ahora se encuentra en trámite un anteproyecto (se ha publicado la resolución para aportar mejoras), que pretende modificar el texto original y dotarlo de más contenido. «La ley decía casi todo, pero es cierto que había que desarrollar el reglamento y se ha optado por hacerlo a través de una nueva ley para darle más entidad», afirma José María Antón, presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (Asexvite). Es uno de los colectivos que ha participado en la elaboración del nuevo documento en el que, según indican desde la Junta de Extremadura, se ha buscado «un amplio consenso», trabajando con asociaciones de víctimas de terrorismo, ciudadanos y responsables de la Junta de Extremadura.

La nueva Ley de Apoyo y Asistencia a Víctimas del Terrorismo en Extremadura persigue la regulación «de un sistema de ayudas e indemnizaciones por daños físicos, psíquicos y materiales», así como un conjunto de acciones asistenciales de carácter transversal», indican las mismas fuentes. Entre ellas estarían acciones socio sanitarias, psicológicas, educativas y medidas para fomentar empleo o vivienda...

El nuevo marco legal persigue también mejorar el movimiento asociativo en defensa de las víctimas y contribuir a la «memoria y reconocimiento de las víctimas a través de la concesión de distinciones», añaden desde el gobierno regional.

En líneas generales, son las cuestiones que ya abordaba la ley en vigor desde hace 12 años. Ese texto incluía además la creación de un centro de ‘Estudios para la Paz’ con el que no está de acuerdo la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), «porque aquí no ha habido ninguna guerra, aquí ha habido una banda terrorista que mataba y unas víctimas», afirma Inmaculada Sánchez Polo. En cuanto al contenido del anteproyecto, la responsable de la AVT en la región recuerda que lo que las víctimas necesitan es apoyo psicológico, ayuda a la inserción laboral y ayudas para mejorar su calidad de vida. «Hasta donde yo sé, la ley anterior no ha tenido mucho recorrido, así que espero que ahora sí que pueda funcionar», añade. R. C.