Pablo se ha subido este sábado al escenario del teatro López de Ayala de Badajoz con su murga Como en casa, del colegio de Los Maristas. Estaba muy ilusionado, como el resto de sus compañeros. Por sus venas corre sangre murguera y sabe que está dando los primeros pasos para cumplir uno de sus sueños: compartir en el futuro popurrís, pasodobles y cuplés con su padre, Ricardo Montero, 'Richo', miembro de Los Chungos. Aún le quedan unos cuantos años para poder participar en el concurso de adultos, pero está seguro de que su padre lo esperará "para cantar conmigo".

La de los Maristas es una de las once murgas que este año participan en el Concurso de Murgas Infantiles y Juveniles del Carnaval de Badajoz (Combita). Seis de ellas ya han actuado este sábado por la mañana y las otras cinco, lo harán esta tarde (a partir de los 18.00 horas). Los encargados de abrir el certamen (no hay jurados ni puntuaciones, sino diplomas para todos por participar) ha sido Los más de pueblo, del colegio Enrique Iglesias. Vestidos con monos azules, camisas de cuadro y sombreros de paja han cantado al mundo rural, sin olvidarse de problemas como la falta de cobertura móvil en muchos municipios (que tienen menos que "el tren de Extremadura) o la situación del campo por los precios: "castigo de Dios, que en el Mercadona todo cuesta 20 y a mí me pagan 2", letras muy aplaudidas por el público que ha llenado el López de Ayala.

Llegados de Egipto y metidos en el papel de momias Los que se ponen de perfil, del colegio Los Glacis, que participa con dos murgas este año, han sido los segundos en salir al escenario. Tras ellos, han cantado los particulares peregrinos extremeños que hacen camino de Santiago, Los cansinos del camino, también del colegio Enrique Iglesias, a los que han seguido Los Rasca bolsillos, del Enrique Segura Covarsí, de árabes en el mercado de Almossassa.

Como en casa, de Los Maristas, han salido con batas, para despojarse poco después de ellas y lucir sus uniformes, pues su tipo era el de alumnos de su propio colegio. 'Nada por aquí, nada por allá, la murga del Sopeña te sorprenderá' ha cerrado las actuaciones de la sesión de la mañana, con unos mini-magos que han hecho reír a los espectadores por su desparpajo, pese a la repentina baja de una de sus componentes a la que la emoción ha traicionado.

La precaria situación del tren extremeño, la mala racha del CD Badajoz, las balsas de agua que se forman en la ciudad cada vez que llueve o las obras que hay por doquier han estado presentes en sus repertorios, que ha escuchado desde la primera fila el alcalde, Ignacio Gragera, al que le han hecho más de un guiño. "El alcalde se ha puesto rojo, que no, que ya era sí", le han cantado los magos del colegio Sopeña.

En la sesión de esta tarde, actuarán Turistas, los que nunca duermen en casa (Los Glacis); 'Sherlock Holmes' (colegio Puente Real); Los del pelotón piojo (del colegio parroquial Sagrado Corazón de Olivenza; Los Fenómenos (Santo Ángel) y Los Supercocos (las Josefinas).

Volver con más fuerza

Luis Rodríguez, responsable del proyecto Aulas de Carnaval, desde el que se impulsa la pasión murguera reconoce que la pandemia supuso un antes y un después para el Concurso de Murgas Infantiles y Juveniles, que cumple su octava edición. "El covid realmente nos ha hecho mucho daño. Este año, como el pasado, lo consideramos 'puente', para volver al siguiente con más fuerza, con 20 o 25 murgas".

En este sentido, explica que "el principal problema" con el que se topa este proyecto es el retraso en la adjudicación del contrato por los trámites burocráticos para arrancar con esta, lo que obliga a que se inicie en noviembre, en lugar de en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. "Así podríamos tener más agrupaciones, repertorios más largos y más calidad", defiende. "La pandemia y el cambio de concejales -hemos tenido tres- han hecho que perdiéramos la estabilidad que teníamos, pero estamos trabajando para recuperarla y hay ganas por todas las partes, por lo que entendemos que los próximos años iremos a más, porque tenemos la misma ilusión de siempre", asegura.

El responsable de Aulas de Carnaval destaca las ganas de los niños, la implicación de los padres y el trabajo de los monitores que guían a los pequeños murgueros y están creando cantera. En el ADN de los pacenses está el Carnaval y eso se nota. "En Badajoz, cuando vas a un colegio, la mitad de los alumnos son hijos, hermanos o primos de algún comparsero o murguero, por lo que no es difícil reclutar a los niños. Es más, tenemos lista de espera de centros educativos que quieren sumarse". El Combita tiene cuerda para rato.