El alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez, ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento no dispone de recursos para afrontar los pagos del último trimestre del año y ha reconocido que continuará "bastante tiempo condicionado por la situación de quiebra que arrastra". Ha indicado que la situación no ha cambiado tras su llegada al ayuntamiento ya que los recursos "siguen siendo muy limitados para dar respuesta a las muchas demandas vecinales".

"Seguimos viviendo en un mar de problemas, como embargos (invernadero municipal), multas (del SES por las residencias municipales), con edificios municipales y maquinaria, abandonados", ha citado.

El primer edil ha hechos estas declaraciones durante la sesión plenaria en la que ha aprovechado para informar sobre las últimas gestiones del gobierno, que inició su gestión tras la moción de censura del pasado mes de mayo, para hacer frente a la "dificilísima situación económica y financiera heredada".

Además, ha añadido que este año no se cuenta con servicios como la Ley de Dependencia o con escuelas taller, porque la anterior alcaldesa "no las trajo para Alburquerque y sin embargo ella va a trabajar en una en la vecina localidad de La Codosera".

Aunque se ha podido afrontar hasta el pago de las nóminas y seguros sociales de los empleados públicos (250.000 euros mensuales), así como pagos a entidades financieras, Seguridad Social, "va a resultar muy complicado dar respuesta a todo ello en próximos meses", ha señalado Gutiérrez.

Por ello, se están buscando alternativas al no contar ahora con previsión de entrada de fondos en lo que resta de 2022 y al no disponer de recursos económicos propios. No obstante, ha anunciado que la próxima semana se abonará a los trabajadores la nómina de septiembre y le consta que en enero de 2023 el consistorio volverá a contar con ingresos.

El primer edil ha recordado que se han sacado adelante los compromisos adquiridos con la ciudadanía, como el festival medieval, ferias patronales o la puesta en marcha de la piscina municipal, pero que "el problema es lo que resta de año".

También ha anunciado que en octubre llegará a la localidad la empresa encargada del bacheado de las calles que están asfaltadas y que el resto las está bacheando el propio Ayuntamiento.

Tras el pleno, el candidato a la alcaldía por el PP, Luis Paniagua manifestó que comprenden las dificultades económicas que sufre el municipio pero denunció que los actuales gobernantes no se toman en serio sus necesidades. Por ello, piden al nuevo equipo de gobierno local que “realice la correspondiente RPT, obligatoria en todos los ayuntamientos, para mejorar la eficiencia de los trabajadores municipales, incluida la Policía Local, acorde a las necesidades de cada puesto y área de servicio"