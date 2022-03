El streamer gallego vuelve a crear polémica en redes sociales. Esta vez, el creador de contenidos con más suscriptores activos en Twitch de España cometió un error durante un directo de la plataforma y sin querer abrió una pestaña de su ordenador en la que aparecía el panel de Twitter con un perfil que no era el suyo. Cuando se percató de la metedura de pata minimizó al instante la ventana, pero ya era demasiado tarde. Los 55.000 espectadores que estaban conectados a la emisión no tardaron en hacerle preguntas al respecto, además de investigar sobre dicho perfil: @cathyvipy.

El lucense terminó admitiendo su identidad, pero a su manera: "No veas lo bien que sienta responder a esta escoria". Además, se justificó asegurando que dicha cuenta la había creado "para insultar a gente con pocos followers y que no atacaran a mis seguidores". "No podía responder a los imbéciles porque me hubieran destrozado", prosiguió. Incluso llegó a calificar el acto como heroico: "Hace falta tener huevos para tener el poder que tengo y hacer esto desde una cuenta pequeña". También, se refirió a lo ocurrido como un escudo del anonimato: "Cojo una cuenta alter en la que no tengo repercusión y desde ahí te critico porque bajo al barro. Lo echo de menos", declara.

Pese a sacar a la luz que estaba detrás de @cathyvipy, el perfil fue borrado de manera inmediata.

No pasa nada, aquí está el directors cut con la barra de Twitch para que se vea lo que era.



Ojo al lenguaje corporal y a cómo se traba cuando es consciente de cómo ha metido la pata. pic.twitter.com/RKpnQFfQao — Ⓙⓐⓥⓘ (@JaviBonus) 19 de marzo de 2022

Elxokas tiene una cuenta secundaria para insultar a los que le critican NO pic.twitter.com/b86m1PHmy8 — Adrià (@Admave13) 19 de marzo de 2022

Sin embargo, algunos internautas tiraron de archivo y publicaron un vídeo en el que Elxokas, durante un directo, criticó duramente el uso de estas cuentas secundarias. "Si no tenéis personalidad como para decir las cosas desde la cuenta principal, quedaros callados, no vayáis por la espalda", exclamaba en la grabación. Otros fueron más allá en su investigación hasta encontrar post en los que el gallego se piropeaba a sí mismo bajo la cuenta falsa.