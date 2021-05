El alcalde, Luis Salaya, aseguró este martes que el gobierno local mantiene su oferta a los feriantes para que se celebre una feria con atracciones en el recinto ferial. En ningún caso se aceptarán puestos de comida y bebidas en el recinto. «Esa es nuestra oferta, queda poco tiempo, pero si cambian de opinión, ahí está». Las negociaciones se rompieron el pasado lunes, cuando el gobierno local reiteró a los representantes del sector que no se iba a permitir la instalación de puestos de comida y de bebida. Los feriantes no aceptaron este escenario porque dejaría fuera a parte de las empresas.

Salaya explicó que no se quiere este tipo de puestos en el ferial para que «no se genere una situación excesivamente relajada» que haga que no se utilice la mascarilla. Además recordó que la situación adecuada para él sería que una familia pudiese ir con sus hijos al ferial para utilizar las atracciones y «después tomarse la hamburguesa en su barrio». Es un mensaje repetido desde el primer momento, cuando desde el ejecutivo municipal se anunció que no se iban a crear situaciones que generasen una competencia a los negocios de hostelería de la ciudad. A lo anterior el alcalde añadió que no se van a «forzar las cosas en el recinto ferial cuando no se ha hecho para los empresarios de la ciudad». Si se mantienen las posiciones anunciadas el pasado lunes, cuando se rompieron las negociaciones, el ayuntamiento organizará un programa de actividades con juegos en las barriadas dirigidas a los menores de la ciudad.

Por otro lado, y preguntado por la posibilidad de que se organizase una feria de día, Salaya comentó que no se va a autorizar ante la actual situación con el riesgo de contagios por el covid.

PRESUPUESTOS / El alcalde comentó que la aprobación inicial de los presupuestos se podría retrasar unos días a causa del ciberataque que sufrió la empresa ASAC, que presta servicios al ayuntamiento. El motivo es que no se habría podido poner a disposición de los concejales con tiempo suficiente toda la documentación. El alcalde indicó que el retraso sería de días.