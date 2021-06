La Comisión de Acción Comunitaria ha dado hoy luz verde al expediente (exactamente a la propuesta de informe previo) por el que se renombrarán cinco calles, se nombrarán 22 nuevas y se darán cuatro nombres nuevos a parques y viales de la ciudad. La propuesta emana del mandato establecido en el pleno en el que se debatieron y aprobaron mociones diversas tendentes a modificar el callejero para equilibrar la presencia de mujeres y con la intención de ser una «ciudad más agradecida» con sus vecinos con una presencia expresa en el callejero.

En ese marco, el consistorio entiende que las políticas desarrollas en la ciudad son fruto del gran trabajo que distintos hombres y mujeres han realizado desde la corporación que presidieron. «En reconocimiento a esos equipos de intenso trabajo que dignifican la participación pública y la asunción de los valores democráticos se propone que los alcaldes desde la llegada de la democracia reciban el reconocimiento de la ciudad». Sin embargo, la polémica se ha sembrado porque están todos los regidores menos Elena Nevado.

Así, el alcalde socialista Juan Iglesias Marcelo llevará el nombre del parque situado junto a Cristu Benditu, el también socialista Carlos Sánchez Polo lo tendrá del parque frente al Temis, al popular José María Saponi se le dedicará el parque del Rodeo y a la que fuera alcaldesa por el PSOE, Carmen Heras, el vial de la urbanización Cáceres El Viejo.

Sin embargo en esta lista no aparece la exalcaldesa del PP, lo que levantó ayer una tremenda polvareda que llevó al PP a votar en contra. El actual alcalde, Luis Salaya, aclaró: «Ningún problema en que estuviera, pero se ha valorado que no hubiese alcaldes en activo. Lo que me sorprende -quiso contrarrestar Salaya- es que el Partido Popular vote en contra del reconocimiento que se le hace a Saponi».

El portavoz del PP, Rafa Mateos, no tardó en contestar: «Decir que no queremos un homenaje a Saponi no tiene sentido. No me cabe en la cabeza que se haya decidido que Elena Nevado no ha sido alcaldesa de Cáceres». Y justificó su posición: «Se ha roto el consenso de la legislatura pasada cuando se inició este expediente. Había una serie de personas como el escritor Manuel Vaz Romero o los profesores Daniel Serrano y Luceño, que han sido archivados sin explicación; eso por un lado, y por otro, siempre hemos mantenido que no se deben dar nombres a calles de personas vivas que hoy pueden reunir los honores pero mañana no».

El PP defiende como alternativa que todos los alcaldes vivos tengan la Medalla de Oro de la Ciudad, que es un reconocimiento que solo puede otorgarse en vida y que se devuelve una vez que el homenajeado fallece. «Las calles -argumenta Mateos- que se dediquen a personas una vez que han fallecido».

Habla Nevado

¿Y qué opina Elena Nevado? La excaldesa se limitó a decir en declaraciones a este periódico: «Para qué quiero yo una calle en Cáceres si a Cáceres la llevo en el corazón».

Pero la polémica no queda ahí. Ocurre que en el expediente se incluye que la calle Comandante Sánchez Herrero pasará a denominarse María Telo (abogada de la igualdad); la Comandante Joaquín González será Juana Elguezábal Leguinazábal (fundadora del Teatro Variedades); la calle Hermandad será Eladia Montesino-Espartero Averly (primera mujer española que voló en avión y que vivió en Cáceres durante 64 años); la Plaza Sindical del Hogar se llamará Plaza de las Madres de Mayo (en recuerdo a la asociación argentina formada durante la dictadura de Videla); y la plaza Manuel García Tomé, en Arroyo Malpartida, pasará a llamarse Mencía Álvarez de los Nidos (heroína cacereña que se estableció en Chile). Y ahí llegó la controversia.

Crítica

Esta última decisión ha sido criticada por la familia de García Tomé, un abogado que en 1944 llegó a la alcaldía. Ayer, su nuera, Candi Bello (fue concejala del PP en la era democrática y su esposo, Manolo, diputado popular junto a Amador Álvarez), lamentó la decisión: «Ya solo falta que quiten su foto de la Galería de Alcaldes», indicó. Bello, visiblemente molesta, añadió: «Hay quien quiere imponer su versión de los hechos y creo que estas medidas van en contra de la reconciliación que se realizó en nuestro país durante la Transición».

Candi, para zanjar el asunto, rememoró una anécdota de su suegro: «Nada más tomar posesión se dio cuenta de que las arcas municipales estaban vacías. Fue la mañana en la que mandó a un ujier a realizar unas compras. Apesadumbrado regresó el subalterno: ‘Don Manuel, que dicen que al ayuntamiento no le fían porque debe mucho’. Entonces mi suegro inició una política de austeridad y recorte en el gasto: renunció a las dietas y cuando abandonó el ayuntamiento lo dejó con superávit. En fin. Así se escribe la historia», remarcó.

En este sentido, el alcalde dijo que este nombre ya se incluía en el informe que los expertos realizaron durante la legislatura pasada en base al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y recalcó que ha habido «cero sectarismo». El PP opina lo contrario y Mateos aseguró que «aunque García Tomé gobernara en la dictadura, fue un hombre que hizo muchas cosas buenas por Cáceres y por Arroyo Malpartida».

La lista

El listado de cambio del callejero lo completan además nombres de hombres y mujeres muy conocidas de la ciudad. Así, se incluye a María del Mar Lozano Bartolozzi, catedrática y directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes; Trinidad León, directora del Orfeón Cacereño durante 25 años; Luz Antequera Congregado, catedrática de Dibujo y pintora; Eusebio Salgado, empresario de Artelux; Luisa Gómez Tejedor, industrial, muy vinculada al Secretariado Gitano, primera mujer concejala del ayuntamiento; Sofía Coca, médico ginecóloga; Pureza Canelo, natural de Moraleja, ganadora entre otros del Premio de Poesía Adonais, y María Latorre Saborid (su padre puso su establecimiento de loza en General Ezponda).

También se incluye a Dionisia Congregado Marcelo, casada con Antonino Antequera, que abrió a finales de los años 50 en la calle Pintores su famosa boutique de trajes de novia. Modas Dioni fue, sin duda, la reina de la alta costura, la mujer que vistió el sueño de cientos de cacereñas. A ella se une Elpidio Bernáldez, que junto a su hermano Leo levantó en San Pedro de Alcántara la boutique Elpidio y Leo. Ellos vistieron a las grandes de la escena y a las damas de la alta sociedad de Cáceres. Miles de novias pusieron su confianza en sus diseños únicos, minimalistas, de líneas arquitectónicas, llenos de tul y fantasía. Nunca se fueron de aquí, pese a ofertas suculentas; ellos querían ser embajadores, ¡y vaya si lo lograron!

La lista la conforman igualmente María José Ordóñez, que fue directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura; El Nano, querido personaje famoso por procesionar una cruz cargada de estampas implorando lluvia a la Virgen de la Montaña; Getulio Hernández Moreno, que alquiló en el antiguo cuartel de los requetés una habitación que luego convertiría en un emporio del tejido y la confección que en 1988 sufrió un incendio devastador. La suya, El Requeté, fue, sin duda, la gran tienda de Cáceres; Ada Salas, poetisa cacereña; la comadrona Antoñita; la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, y María de la O Pérez García, deportista de élite en la modalidad de ciclismo.

El Bola

Los últimos cinco nombres son los siguientes: Hermanos Carlés y Busquets, fundadores del Teatro Principal (que sigue en ruinas); El Bola, que de la mano de Marce Solís se convirtió en uno de los actores estrella del grupo La Botika; Pilar Roda, trabajadora de la Universidad Popular, fallecida por coronavirus en marzo pasado; Vicenta Naranjo, primera mujer responsable de la actividad deportiva del ayuntamiento y Carmen Tejado, la que fuera presidenta de la Asociación de Vecinos Puente de San Francisco, luchadora incansable y defensora de su barrio.

El expediente se realiza en base a la información remitida por colectivos ciudadanos, personalidades y cronistas de la ciudad. Al mismo tiempo recoge el trabajo intenso llevado a cabo en la legislatura pasada por todos los grupos políticos que consensuaron una propuesta de renombramiento de calles a partir de las conclusiones del comité de expertos nombrado por la Comisión de Cultura.

La propuesta ha salido adelante gracias a los votos favorables de PSOE, Ciudadanos (Cs) y el edil no adscrito Teófilo Amores. Unidas Podemos y los independientes Francisco Alcántara y Mar Díaz se han abstenido.