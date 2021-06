"Lo que hace la empresa de la mina es generar confusión porque los permisos de investigación no es que estén bloqueados, es que están denegados y el proyecto está muerto, porque no es viable y no va a salir adelante", ha dicho esta mañana el alcalde, Luis Salaya.

Ha sido su reacción después de que Infinity Litium avanzara ayer que ha cerrado un acuerdo no vinculante con la LG EnergySolution para el abastecimiento de un volumen de 10.000 toneladas de hidróxido de litio en cinco años renovables a otros cinco. Este memorando de entendimiento para el suministro de la multinacional coreana, que se realizaría en el rango de precios que indique el mercado en el momento de la venta, estará en cualquier caso supeditado al desbloqueo de los Permisos de Investigación por parte de la administración autonómica.

El regidor ha indicado que, independientemente de los proyectos de investigación "que no se han concedido y que ya no se concederán estamos hablando de un proyecto que no puede hacerse en Cáceres porque va en contra del Plan de Urbanismo".

El edil aclara además que en el caso de que no fuera en su contra "previsiblemente tendría un informe de impacto ambiental negativo, que es una barbaridad por la cercanía a la ciudad y en ningún caso es un proyecto real ni viable".

“Estamos convencidos de que los Permisos de Investigación se acabarán desbloqueando, puesto que el proyecto cumple con todos los requisitos técnicos y ecológicos determinados en la legislación. Por este motivo, seguiremos trabajando para demostrar al entorno político que San JoséValdeflórez es sostenible, inocuo para la salud y socialmente responsable con Cáceres y su entorno”, declaró David Valls, director general de la compañía en España.

Hay que recordar que Tecnología Extremeña del Litio presentó el pasado 17 de mayo un recurso de alzada frente a la decisión de la Junta de Extremadura de denegar el permiso de investigación al proyecto industrial-minero de San José de Valdeflórez, solicitando la revocación de dicha denegación y la concesión de actividades investigadoras, objeto de la solicitud.

A juicio del alcalde, lo que pretende la firma "es agarrarse desesperadamente a cualquier cosa para intentar hacer ver que un proyecto que está muerto sigue vivo. A nosotros lo que nos queda como ayuntamiento y como ciudad es no bajar la guardia y seguir con muchos ojos y muy pendientes para evitar que este proyecto pueda resucitar en ningún momento".

Y concluyó: "Nos queda todavía, como hemos dicho siempre, una batalla larga, pero ya sabemos que este proyecto no va a salir adelante y entendemos además que esa denegación de los proyectos de impacto ambiental lo deja más que enterrrado".

No opina lo mismo la empresa de la mina, que recuerda que el acuerdo alcanzado con Corea supone "establecer relaciones comerciales sólidas y duraderas con uno de los productores mundiales de baterías de litio más importantes”.