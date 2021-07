La presencia de jabalíes en las inmediaciones y dentro de los barrios periféricos de Cáceres preocupa a los vecinos, aunque se haya notado un descenso en los últimos meses, sobre todo en los residenciales del sur de la ciudad. En algunos de los parques y zonas verdes se pueden ver las hozaduras que dejan los animales. «La situación, en líneas generales, es grave», aseguró el presidente de la agrupación de asociaciones de vecinos, José Alberto Iglesias.

Los vecinos más afectados residen en las urbanizaciones cercanas a la Montaña, como el residencial Universidad, barrio que está en la ladera de la sierra de la Mosca, o Vistahermosa, próximo a la falda de la sierra. Por contra, la presencia de los jabalíes ha descendido en barrios como Casa Plata, Cáceres El Viejo, Gredos o San Blas. En este último, cercano al centro de la ciudad, se pudo ver hace unos meses a un grupo de estos animales junto a contenedores de basura.

La presencia de los puercos en barrios de la ciudad ha sido objeto de controversia esta semana entre el gobierno local y el PP, principal grupo político de oposición. El portavoz del PP, Rafael Mateos, propuso el pasado jueves que se recurra a arqueros para la caza de estos animales y para frenar su presencia en las proximidades de las casas. La respuesta del alcalde, Luis Salaya, fue recordar que el ayuntamiento colabora con la Junta para encontrar una solución y recordó que en noviembre se dictó una resolución por la administración autonómica que declaró la emergencia cinegética para la caza de los jabalíes en el entorno periurbano. El fin de la misma fue «aumentar los permisos de caza en los cotos de los alrededores de la ciudad, medida que no ha sido claramente suficiente porque la población sigue siendo elevada», apuntó el edil.

Luis Fernando García Figueroa, presidente de la asociación de vecinos del residencial Universitario, consideró que es urgente encontrar una solución. «Es una situación muy grave» a la que hay que poner una solución «antes de que ocurra un grave accidente», resaltó. Figueroa añadió que su asociación ha denunciado lo que está ocurriendo ante la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el ayuntamiento.

El presidente de la agrupación vecinal de Cáceres, José Alberto Iglesias, compartió este viernes las apreciaciones de García Figueroa sobre la gravedad de lo que está pasando con los jabalíes. «Un animal como este dentro de la urbe puede provocar accidentes en la carretera», remarcó. Iglesias denunció el abandono por parte del ayuntamiento al no poner en marcha ninguna propuesta para solucionar el problema.

Distrito sur

Algunos presidentes de distintos distritos del sur de la ciudad comentaron que ha descendido la presencia de jabalíes por las noches en sus barrios hasta el punto de que hace semanas que no se ha dado ningún caso. La presidenta de Casa Plata, Rosa Palomino, explicó que «en esta zona no han vuelto desde el confinamiento». José Antonio Ayuso, presidente de la asociación de vecinos del barrio Espíritu Santo, añadió que «aparecen daños en jardines causados por estos animales». Ayuso cree que pueden bajar de Vistahermosa ya que se encuentran en su hábitat y este ha sido urbanizado.

El presidente del residencial Gredos, Juan Merino, explicó que en este barrio del norte de la ciudad no suelen aparecer, «las zonas verdes se encuentran en un buen estado». Concluyó que durante la cuarentena algunos animales de esta especie «bajaban, pero parques y zonas verdes no se encontraban levantados y las calles estaban en orden». Raúl Pérez, presidente de una de las asociaciones del barrio de Cáceres El Viejo, comentó que «la situación de los jabalíes en este barrio no es grave. aquí los animales no bajan, en confinamiento era normal al estar en busca de comida y sin movimiento por las calles».