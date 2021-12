"Si algo pueden tener claro es que nadie ha favorecido el crecimiento de Cáceres por encima de ninguna otra ciudad". En estos términos respondió este jueves el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, a las declaraciones que realizó su homólogo pacense, Ignacio Gragera, que encendió las redes sociales esta semana después de afirmar que a Badajoz «le habían robado» el centro de energía verde que finalmente se instalará en la capital cacereña.

Gragera se pronunció en estos términos después de que este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el convenio para su puesta en marcha y la alcaldesa en funciones de Cáceres, María José Pulido, destacara su «relevancia» por lo que va a suponer para la ciudad en materia de empleo. En ese sentido, el regidor de Badajoz defendió que existía un compromiso desde hace más de una década que suscribió entonces el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para que ese centro se ubicara en Badajoz y calificó la situación de «atropello» a la ciudad pacense. «Gracias a la Junta y al Gobierno nacional por su sensibilidad y su apoyo a Badajoz. Expertos en generar conflictos donde no los hay. Eso sí, enhorabuena a Cáceres por la magnífica oportunidad», escribió en Twitter Gragera. Tras las críticas que recibió a este tuit, entre ellas, del diputado de IU Victor Casco, matizó que no se trataba de «nacionalismo ni provincialismo alguno» sino de la «mentira» del gobierno central que «prometió y firmó un centro para Badajoz que ahora no cumple».

Al respecto, este jueves se pronunció el regidor municipal cacereño, que defendió que «nadie puede sentirse agraviado» porque la decisión se ha tomado, según defendió, atiende «a la lógica». "Es como si nosotros dijéramos que queríamos una plataforma logística", expuso al tiempo que sostuvo que "somos los cacereños los que hemos buscado las oportunidades para que la ciudad creciera y esas oportunidades han pasado por convertirnos en un referente en las energías renovables, por lo que tiene sentido que el Gobierno haya mirado a Cáceres en este proyecto».

Puso de relieve también el alcalde que en Extremadura «cada ciudad tiene su papel y el de Cáceres no ha sido especialmente halagüeño en los últimos años» y añadió que tanto los cacereños como las propias instituciones «nos hemos buscado las habichuelas para salir adelante y vamos a pelear y vamos a traer todos proyectos que podamos atraer a la ciudad».