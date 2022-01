"No pretendemos hacer de la ciudad monumental un museo al aire libre pero tampoco una urbanización privada". Con estas palabras respondió este martes el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, a las declaraciones que hicieron los vecinos del casco histórico y que recogió este periódico en las que mostraron su "inquietud" porque el casco histórico pudiera convertirse en "un parque temático" para el turismo.

Los residentes se pronunciaron en estos términos a preguntas de este diario después de que la Junta de Extremadura anunciara esta pasada semana el traslado de la Escuela de Arte Dramático, uno de los escasos servicios de uso no turístico que se encuentran en el interior del recinto amurallado, de San Jorge al hospital Virgen de la Montaña, y se sacará a licitación el concurso para derribar el edificio del Madruelo para que en su parcela pueda albergar un museo de una fundación privada. En ese sentido, la asociación vecinal acusó a la administración de "enfocar toda su política al turismo" y denunció que la gentrificación empieza ya a asomar en la ciudad y que aún se puede atajar.

En relación a estas declaraciones, Salaya aseguró que "entiende la inquietud" de los vecinos pero lanzó un mensaje de "tranquilidad" porque la apuesta municipal, subrayó, es un modelo turístico "de mayor calidad y mayor poder adquisitivo que huya de la masificación". En cualquier caso, incidió en que el casco antiguo "es un patrimonio de todos" que la ciudad tiene la obligación de "conservar" y que debe ser accesible "para que lo pueda disfrutar todo el mundo".

Descartó, en esa línea, que la ciudad sufra un proceso de gentrificación, ya que, según aseguró, "no se han reducido los servicios, a día de hoy solo hemos conocido el impacto positivo del turismo, los alojamientos no nacen sobre viviendas en las que vivían familias sino sobre viviendas que estaban derruidas y abandonadas". No obstante, apuntó que desde el ayuntamiento se trabaja en esos posibles procesos de gentrificación "para evitarlos". "Los vecinos no tienen por qué preocuparse, desde el equipo de gobierno se hace una apuesta por la rehabilitación urbana en el recinto amurallado, buscamos ese modelo de ciudad viva que busca el asentamiento de familias en la ciudad monumental", concluyó.