El ayuntamiento habilitó este jueves la partida necesaria para poder colaborar con la diputación en la financiación de la reforma de la cubierta de la plaza de toros. La comisión de Hacienda inició el procedimiento para que el consistorio disponga del crédito, no de la totalidad, sino de la mayor parte de la participación municipal en la obra, que es del 15% de la inversión. El resto lo pone la diputación dentro de su plan re-activa. Se da la circunstancia de que el dictamen de la comisión municipal se produce dos años después de que en el pleno de la corporación se aprobase una moción que presentó el Partido Popular para que se acometiese la rehabilitación del tejado. La decisión que se tomó este jueves no conlleva que se garantice que en la feria de San Fernando haya festejos taurinos.

La rehabilitación de la cubierta de la plaza de toros, que es un bien de interés cultural, se ha ido retrasando año tras año desde 2016. Hubo un primer intento cuando ese año se pretendió incluirla en un concurso para que la empresa que explotase la plaza acometiese la obra como una de las inversiones a amortizar por el ayuntamiento durante los años de concesión, pero se suprimió para no complicar una licitación que al final no salió. En 2017 se dio prioridad a la adecuación de la instalación eléctrica de la plaza y al sistema de protección de incendios. En 2019, la junta local de gobierno decidió que se invirtiesen 360.000 euros para su reforma, pero esto no se acompañó con una modificación en el presupuesto para habilitar el crédito necesario. Y en febrero de 2020 se adoptó la decisión del pleno de la corporación local, aunque no con el voto del gobierno, que se abstuvo. El acuerdo del pleno se tomó con los votos de todos los grupos de la oposición, salvo el grupo municipal de Unidas Podemos, que se posicionó en contra de la moción.

Para financiar la reforma de la cubierta se optó por el gobierno que se afrontase con cargo al plan re-activa de la diputación, que en un pleno que se celebró en julio de 2020 decidió que se invirtiesen 255.000 euros en la plaza de toros, el resto, el 15%, correspondía al ayuntamiento, que debía aportar 45.000 euros. En octubre del pasado año se aprobó por la diputación una modificación en el expediente para que la inversión final ascendiese a 316.852 euros, de los que 269.324 son de la aportación de la diputación y 47.527 (el 15%) del ayuntamiento.

Hasta este jueves la comisión de Economía del ayuntamiento no ha dictaminado la modificación del presupuesto municipal para habilitar el crédito. No se ha hecho por el total de 47.527 euros, sino por la cantidad inicial de 45.000. Esto llevó a que el PP denunciase que esto va a provocar un nuevo retraso en la tramitación de la aportación municipal. Desde el gobierno municipal socialista se afirmó que este error no conllevará que se demora la cantidad que tiene que poner el ayuntamiento. En un comunicado lanzado por el gobierno con la valoración de la comisión se afirma que a los 45.000 euros se sumarán los otros 2.527 euros restantes.

El dinero para sufragar la aportación del ayuntamiento saldrá del saldo todavía disponible de la operación de préstamo que el consistorio concertó en 2016 con el BBVA. No se da de baja ninguna partida, sino que se incrementa el gasto en inversiones con cargo al saldo aún pendiente de gastar de una operación de préstamo de hace seis años.

Con el dictamen de este jueves no se termina el procedimiento, sino que ahora el acuerdo de la comisión se tendrá que llevar al pleno de la corporación local que se celebra en dos semanas para su ratificación. Posteriormente se tendrá que someter a información pública. Si hay alegaciones, se tendrán que resolver. Si no se presenta ninguna, la modificación del presupuesto será definitiva.