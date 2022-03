El juzgado de instrucción número tres desestima en una sentencia del pasado día 21 la demanda interpuesta por una particular que reclamaba la propiedad de la torre Redonda y del lienzo de muralla que da acceso a la misma. En la sentencia se dan tres razones para no aceptar la pretensión de la demandante. La más llamativa es que no se puede interpretar de un acuerdo del ayuntamiento de 1762 que se adquiriese un derecho de propiedad sobre la muralla, sino de «uso y no de titularidad del dominio», según se indica en la resolución judicial, que no es firme y contra la que cabe la presentación de recurso.

