El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, admitió ayer que «ha habido un abandono histórico de la Ribera» y aseguró que su equipo de gobierno «ha trabajado mucho para ir revirtiéndolo». El regidor hizo estas declaraciones después del lamento de la Comunidad de Regantes La Concordia, que este domingo denunció que el fuego originado el pasado sábado a la altura de Empresariales afectó gravemente a cinco fincas situadas en lo que se conoce como ‘parte media del Marco’, llegó a la casa de uno de los hortelanos y otro tuvo que sacar a los animales ante el riesgo de que perdieran la vida.

Estos agricultores (de la comunidad forman parte unas 80 parcelas actualmente en regadío y existen otras 200 sin regar. Hay alrededor de 100 hortelanos en activo) llevan años reclamando al ayuntamiento y a la Confederación Hidrográfica del Tajo (que es la que gestiona el cauce) la limpieza y el adecentamiento de la zona. Se acumulan desde hace años las promesas, aunque lo cierto es que no terminan de entrar las máquinas en este pulmón verde, que es el origen de Cáceres pues hasta aquí llegaron los primeros pobladores en busca del agua del Calerizo.

El alcalde recordó que su gobierno está trabajando en diversos proyectos en este entorno, aunque en primera instancia se refirió a la limpieza del cauce. «Es algo que se ha llevado a cabo, pero no puede realizarse todos los años», dijo Salaya, quien aseguró que «el cauce no puede estar limpio como si fuera un canal de riego porque es una zona que tiene un valor medioambiental».

Luego añadió que el hecho de que el cauce no esté limpio «no provoca incendios; son asuntos diferentes. Seguramente debe estar más limpio, pero no provoca incendios porque en el cauce, por suerte, hay agua durante todo el año y no se seca la vegetación», remarcó el mandatario municipal.

¿Y qué se va a hacer en la Ribera? A la pregunta respondieron, por separado, los concejales de Turismo e Infraestructuras, Jorge Villar y Andrés Licerán, respectivamente. El primero indicó, por un lado, que hoy se cierra el plazo de presentación de ofertas del Plan de Acción Local, englobado dentro de la Agenda Urbana Española, en la que uno de sus pilares básicos es el Marco: 260.000 euros. Villar confía en que «en 15 días estén adjudicados».

Pero «el hito más importante», añadió el edil, es el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, merced al convenio marco que se firmará a finales de este mes con la Junta de Extremadura y por el que la ciudad recibirá 4 millones de euros de los Fondos Next Generation. La mayor inversión se la llevará Llopis Ivorra (3.065.000 euros) que se invertirán en realizar una réplica exacta de la cueva de Maltravieso, situada a los pies de la Ribera. Se prevé reproducir de forma exacta y a escala real.

El resto del dinero se destinará a un corredor verde que comunique la parte antigua con la cueva de Maltravieso por los caminos del Marco, aprovechando los atractivos de ese recorrido como el Museo de Pedrilla, el Complejo Cultural San Francisco o la Charca del Rey. Además, 100.000 euros de esa cantidad servirán para mejorar los accesos de la Cueva del Conejar en el residencial Vistahermosa y dotarla de señalización (será la primera actuación que se acometa).

Villar apuntó que una vez firmado el convenio comenzarán a sacar las diferentes licitaciones que componen el plan, «que es -dijo- muy complejo». El pasado jueves el ayuntamiento recibió el primer borrador. Se prevé que sea aprobado en el pleno del 21 de julio y luego deberá recibir el ‘ok’ del Consejo de Dirección de la Junta de Extremadura a fin de mes. El plan deberá desarrollarse en los próximos tres años. Todos los departamentos técnicos lo están agilizando para ello y la previsión es que todo quede licitado en septiembre.

La otra gran actuación del Marco es el plan de saneamiento. De ella habló Licerán. Se trata de otra inversión, esta vez del Ministerio de Transición Ecológica, de 86 millones de euros más, que se destinarán a mejoras en diversas áreas de la capital, una de ellas la Ribera del Marco. La actuación se centrará en 900 metros de Vadillo y hace un año el pleno municipal aprobó el anteproyecto, que se ha pasado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo competente sobre el cauce, que tiene que sacar el proyecto a licitación y que también prevé una ampliación de la depuradora de agua. Pero la previsión del ayuntamiento es actuar en esos 900 metros de los siete kilómetros que tiene la Ribera en su totalidad, los que separan el cruce de San Blas con el de Empresariales (es la Ronda de Vadillo). La intención es que este año se licite la redacción del proyecto. No hay fechas del inicio de obras.