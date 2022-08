La portavoz del Gobierno, María José Pulido, indicó ayer que desde el pasado viernes el Ayuntamiento de Cáceres trabaja en el protocolo estipulado ante las infecciones detectadas en la ciudad por legionela. Pulido precisó que se ha colaborado con la Junta en la toma de muestras y en los análisis de las aguas y se han cerrado de forma preventiva las seis fuentes de beber del parque del Rodeo (solo esas han dado test positivos) y la ornamental de las cascadas, la que está detrás de la Clínica San Francisco, y la que hay en la plaza de Colón, que suman nueve en total.

Además, se ha cortado el riego por aspersión en el Rodeo puesto que, según recordó la concejala, hay más riesgo en el agua acumulada y en un aspersor que en la corriente que emana de un grifo, por ejemplo. Los resultados tardan unas dos semanas y no se prevé que hasta entonces se retome el suministro en las áreas clausuradas.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, apuntó que ahora el SES está «siguiendo con los crecimientos de las bacterias. Ya tenemos el crecimiento de una de las habitaciones del hospital (en un grifo) que nos dice que, si bien ha crecido legionela, no provoca enfermedad en humanos, por lo tanto no hay de qué preocuparse. Y en las otras muestras, de un total de siete de las 15, no ha crecido nada en los días que lleva sembrada, con lo cual es bastante improbable que salga», aunque reiteró: «No me quiero aventurar en algo que forma parte de lo que pueda crecer en el futuro».

Fue este lunes cuando el Servicio Extremeño de Salud y Salud Pública del área de Cáceres informó de que se había detectado en la capital cacereña un aumento del número de pacientes portadores de legionela, sin que esto signifique que hayan desarrollado la enfermedad.

Tras el cúmulo de casos revelados entre el 2 y 4 de agosto, no se han vuelto a detectar casos en los últimos cuatro días. Por parte de Salud Pública del Área de Salud de Cáceres, se ha realizado el estudio epidemiológico a todos los pacientes para conocer si había vínculo de infección entre ellos. El único punto de unión es que la mayoría de los pacientes trabajaban o residen en la zona de salud de San Jorge, cuyo centro está en la calle Atahualpa y cuya atención comprende las barriadas de Parque del Rodeo, Los Frates, Moctezuma, Avd. de Cervantes y una parte de San Francisco.

Siguiendo el protocolo, Salud Pública ha testeado más de quince puntos en esa zona que incluyen torres de refrigeración, red de distribución de agua y fuentes. Los resultados de la cepa concreta tardan entre diez y quince días, por lo que de forma preventiva se ha hecho un test rápido en estos quince puntos mostrando la positividad en legionela en algunos de ellos, sin que esto signifique que la cepa presente en los resultados sea causa de enfermedad en humanos. Queda por determinar cómo los pacientes han contraído la legionela mientras la Junta descarta un brote.