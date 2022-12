El 8 de diciembre de 1854 Pío IX estableció que María “por privilegio único, fue preservada de la mancha original desde el primer instante de su concepción”. Por ese motivo, la fecha fue declarada como el Día de la Virgen Inmaculada Concepción. Es una costumbre muy difundida que ese día se monte el Belén y se arme el árbol de Navidad. De esta manera, el Nacimiento se prepara hoy, las figuras centrales son María y José a quienes acompañan pastores, la estrella de Belén, ovejas, una mula y un buey. El 24 se incorpora la figura de Jesús y por último el 6 de enero los Reyes Magos.

El sacerdote cacereño Antonio Pariente explica que la figura más importante del tiempo de Adviento (el tiempo de preparación para celebrar la Navidad y comienza cuatro domingos antes de esta fiesta) es la de María, de ahí que la tradición dicte que el 8 de diciembre es la fecha idónea para montar el belén, aunque en la actualidad muchas parroquias lo instalan antes, para que coincida con las catequesis de los niños. Igual que si seguimos con la tradición, la fecha de su retirada en los hogares españoles debía ser en la Candelaria y la presentación de Jesús en el Templo, el 2 de febrero. Aunque ahora se suele quitar el domingo posterior al primer día del año.

Carlos III

El encargado de traer esta tradición desde Italia a España fue el rey Carlos III. Y es que el monarca antes de llegar a la corona española fue soberano de Nápoles hasta 1735 y de Sicilia hasta 1759. Las costumbres que conoció en el sur de Italia marcaron su gusto por los belenes y quiso que su hijo Carlos IV no lo perdiera y lo apreciara igual que él y su esposa. Este gusto fue imitado por los nobles y seguido también por el pueblo español, e incluso la exportamos a Latinoamérica.

No obstante, a pesar de que los pesebres forman parte de nuestra cultura más arraigada, su origen es napolitano. El primer belén fue un belén viviente. Fue San Francisco de Asís quién representó el nacimiento de Jesús en Greccio, un pueblecito una colina en la zona del Alto Lacio, en el centro de Italia, hace casi 800 años, en 1223.

Cáceres, tradición de belenes

Los belenes son toda una tradición en Cáceres y su provincia. Así, ayer mismo se instaló el de la Diputación, construido sobre una estructura de madera de 60 metros cuadrados en el Palacio de Carvajal, asegurando la visibilidad a los más pequeños, y recreando escenas de desierto, montaña y pasajes típicos que incluyen huertas y sembrados, molinos y láminas de agua. Todo ello ambientado en dos circuitos -día y noche- que aparecen recreados con elementos como la bruma matinal o completados con un cielo estrellado con luna llena.

El Jarramplas de Piornal

Entre las novedades de este año se encuentran las figuras del melonero, pescador, albañil, el Jarramplas de Piornal y unos Reyes Magos renovados que reemplazan a los anteriores que ya se encontraban deteriorados. En total, se exhiben 170 figuras humanas, 20 de ellas articuladas o en movimiento y 130 figuras de animales.

Además, las personas que visiten el Belén podrán recordar montajes de años anteriores en una exposición fotográfica instalada en el propio claustro del Carvajal. La obra ha sido posible gracias a los trabajadores de la diputación Juan Montero, Jacinto Pérez, Jacinto Borrella, Juan Luis Gómez, Emiliano García, Javier Ríos, José Manuel Facundo, Vito Silva Caramelo, Gabino Hernández, José Antonio Castellano, Adolfo Merideño, Daniel Muñoz Suárez y Bernardo Camisón, con la colaboración de Teodoro Mateo ‘Melli’ y el apoyo en materia de seguridad de José Carlos Olivenza e Isidro Márquez.

El Belén podrá visitarse hasta el día 8 de enero, de lunes a viernes de 09.00 a 20.30 horas; los sábados de 10.00 a 13.45 horas y de 17.00 a 19.45 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 13.45 horas, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero, fechas en las que el palacio permanecerá cerrado.

El del ayuntamiento

Como viene siendo habitual, desde hace ya 12 años, el Palacio de la Isla vuelve a acoger el belén del ayuntamiento, con la firma del belenista Joaquín Vila, que recrea con maestría la Plaza Mayor y siempre con diferencias con respecto a la anterior. La novedad de este año será la visión del Belén en círculo, que dará una perspectiva más detallada de la ciudad y de la Ribera del Marco.

Hablan los cacereños

En muchos hogares de la ciudad ya han comenzado a instalarse los belenes. Lo explica Rosa Paz López, desde la barriada de Nuevo Cáceres: "En mi casa se pone el Belén el día de la Pura. Este día, también, mi padre tenía la costumbre, heredada de mis abuelos, de probar el turrón. Compraban una tableta de Jijona y hacían la cata. Así que nosotros, seguimos la tradición... esta tarde a poner el Belén. Con la cata del turrón llevamos una semana de adelanto", cuenta entre risas. También, Amalia Cortés Requejo, desde su casa en el barrio Ruta de la Plata se afana por instalar la decoración: "Llega el gran día, el Día de la Pura, hay que sacar todo y empezar con la tradición. Qué nervios. Me encanta", confiesa.

En Malpartida

Desde Malpartida de Cáceres, Dolores Plata, también tira de la nostalgia: "Me viene a mi cabeza, un recuerdo inolvidable. ¡El nacimiento no sé pone hasta el día de La Pura!, nos decían en casa. Todos los años la misma canción. Ni antes ni después. Eso ha sido así, de "to" la vida. Este día por la tarde nos íbamos a las peñas de La Soledad en familia, llevábamos cajas de cartón vacías en los maleteros de los coches, otra caja con espátulas, allí cogíamos musgo, con muchísimo cuidado para que no se rompiera. Otra tarea era sacar nieve con corchos blancos. 'Hasta aquí, que mañana es otro día', decía mi tía Isabel, porque el nacimiento de casa de mi abuela Dolores era gigante (ocupaba medio porche); venían las clases del colegio Los Arcos para verlo, mi abuelo a la salida daba una bolsa con golosinas a cada niño que contenía unos gusanitos (de cinco), un Aspito, un regaliz rojo, y un chicle. Yo me encargaba de ir a Tía María (multitienda), el día antes", recrea con emoción. Y concluye: "Los/as abuelos/as que cuidan de sus nietos dejan una huella imborrable en su alma, un gran legado emocional. La felicidad está en las pequeñas cosas. Qué no sé pierdan las tradiciones".