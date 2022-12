Se ha convertido en una cita tradicional el último día del año, tanto como las cañas, las uvas, el cava o la buena mesa. La San Silvestre da para mucho: para competir a un nivel profesional, para que los aficionados al ‘running’ se midan a sí mismos, para que familias enteras pasen un rato divertido ejercitándose en las horas previas al nuevo año, para disfrazarse y hasta para llevarse un viaje o una bicicleta de regalo. La popular carrera cacereña cumple hoy 25 años, sus bodas de plata, y además espera hacerlo con récord de participación.

«Hasta el momento hemos repartido 5.500 dorsales, y hoy y mañana son los días más fuertes», explicaba este viernes Raimundo Medina, presidente de la Asociación de Vecinos Hispanoamérica, que organiza cada año la prueba. «El jueves mismo tuvimos que distribuir otros 1.000 dorsales entre los establecimientos participantes, y ya he recibido varias llamadas para reponer más hoy», señalaba ayer. El objetivo es alcanzar los 7.500 corredores y marcar un nuevo máximo (la última edición, en 2019, congregó a un total de 6.800). «Es el evento deportivo con mayor participación de Extremadura, pero además la gente lo hace especialmente agradable», subraya Raimundo Medina.

Ganas no faltan. Tras dos años de suspensión por la pandemia, la gente está acudiendo a los puntos de inscripción y retirada de dorsales con bastante motivación. Pueden hacerlo de forma gratuita hasta hoy mismo, 31 de diciembre, a las 13.00 horas, en Base Olimpiada, Sport Nómada, Deportes Ruiz, Pulsaciones.net, Foot on Mars, Twinner, Decathlon City y Cajaalmendralejo. «Es posible conseguir una participación de récord, los ciudadanos están animados, pero hasta el cierre no tendremos la relación definitiva», señala la organización.

Lo importante, explica el presidente de Hispanoamérica, es que «la gente pueda disfrutarlo, que todos se diviertan y que no surja ningún inconveniente». Así ha venido sucediendo durante 24 años y así se espera que discurra una vez más. Lo único que se pide hoy a los participantes, además de acudir con su mejor disposición, es que durante el transcurso del sorteo de regalos utilicen mascarillas, puesto que miles de personas permanecerán esperando su suerte en el entorno del Bombo de la Música, en el paseo de Cánovas.

Puntuales, a las 18.00 horas

La carrera partirá a las 18.00 horas de la plaza Mayor y cubrirá 2,8 kilómetros por Gran Vía, San Juan, San Pedro, San Antón, avenida de España (impares), Fuente Luminosa, avenida de España (pares), plaza de América, avenida de Alemania (pares) hasta confluencia con calle Argentina, avenida de Alemania (impares), plaza de América, Antonio Hurtado, vuelta por glorieta de la avenida de la Bondad, Antonio Hurtado, plaza de América y Quiosco de la Música de Cánovas.

Se espera que a esa hora haya en la capital cacereña nubes y claros con 14 grados de temperatura y vientos de 10 kilómetros/hora.

Una vez en la meta, conocidos ya los ganadores y con el coche escoba finalizado el recorrido, se procederá al sorteo de unos cuarenta regalos. Entrarán en el bombo todos los dorsales. Es posible llevarse un viaje a Asturias y Cantabria para dos personas, televisores, minicadenas, tablets, bicicletas o equipaciones deportivas. Patrocinan Cajalmendralejo, Electrocash, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Cáceres y El Periódico EEXTREMADURA, con la colaboración de otras firmas como Soniprex, Foot on Mars, Viajes Nevatur y Ford, y la presencia siempre impagable de los voluntarios de DYA y ARA en la coordinación.