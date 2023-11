Mateos destaca del presupuesto de la Junta que recoge "compromisos" adquiridos con Cáceres

El alcalde, Rafael Mateos, hizo este jueves una valoración positiva de las proyecciones de inversión que para Cáceres recoge el proyecto de los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2024. Su valoración no podía ser de otra manera. No solo por la coincidencia de siglas políticas entre los gobiernos de Mérida y Cáceres, sino, además, porque tanto la presidenta de la Junta, María Guardiola, como la consejera de Hacienda, Elena Manzano, dieron sus primeros pasos en la política local junto y de la mano de Mateos. No solo hay cercanía política, sino también personal.

El alcalde hizo una valoración al uso cuando hay una coincidencia del mismo partido en dos administraciones. "Se pone de manifiesto que por fin hay un gobierno con sensibilidad con la ciudad de Cáceres", aseguró. El gobierno autonómico "adquirió un compromiso con los cacereños y estos presupuestos, por fin, reflejan que ese compromiso es una realidad", subrayó el regidor. Pero sí introdujo un matiz, que es básico. Vino a decir que no importan tanto las proyecciones como que al final se ejecuten de verdad. La ronda sur, por ejemplo, que es la principal inversión por montante económico, ha aparecido en el presupuesto de la Junta varias veces. En las cuentas de este año había una partida de 4,5 millones, pero no se ha ejecutado. Había suficiente dinero para haber adjudicado el concurso de obra y pagado las primeras certificaciones. Pero el gasto en 2023, salvo que quedase algo pendiente de abonar del proyecto, ha sido cero o casi cero. Se convocó el concurso de obra a principios de este año, pero, sorprendentemente, no se tiene la totalidad del suelo y eso pese a que el plan general municipal de urbanismo establecía mecanismos para su obtención sin tener que recurrir a las expropiaciones. El trámite en el que está ahora la ronda sur es, precisamente, en la expropiación de ese terreno. "Prefiero quedarme con la ejecución presupuestaria más que con -las proyecciones- el presupuesto", apostilló el alcalde, aunque a continuación, sin olvidarse de las siglas, agregó: "para tener una buena ejecución presupuestaria hay que tener un presupuesto que refleje ese compromiso". Además de la ronda sur, cuya obra, si no hay más retrasos, se podrá ejecutar entre los años 2025 y 2026 (hay financiación suficiente en el proyecto de los presupuestos y además, y esto sí es importante, se hace una proyección en varias anualidades), Mateos destacó otras dos inversiones: el museo de El Madruelo y el Centro Ibérico de Investigación para el Almacenamiento de Energía. Este último tiene unos plazos fijados en el convenio que firmaron en 2021 el Ministerio de Ciencia y la Junta. En un principio, el complejo tenía que estar operativo en la primavera de 2025, aunque, según lo adelantado el pasado martes por la Junta, se aplaza un año. La mayor parte del personal y del equipo necesario está contratado o en fase de hacerlo, técnicos y personal están temporalmente en el escuela Politécnica, pero aún no se ha iniciado nada de la obra. En las últimas semanas de lo que se ha hablado entre las administraciones que participan en esta iniciativa es de los accesos a la parcela, que está junto al Hospital Universitario. Preguntado por la segunda fase del Hospital Universitario, el alcalde precisó que hay una partida para la redacción del proyecto en el presupuesto de la Junta. Según informó este miércoles la Consejería de Hacienda, la asignación que hay para la segunda fase es de tres millones de euros, cantidad que se corresponde a la financiación de la redacción del proyecto, que se elaborará durante 2024, hasta 2025, como muy pronto, no habría obra. Ya hay una propuesta de adjudicación de los seis lotes en los que se divide el concurso del proyecto.