Flores, el rockero cacereño que da calabazas a la exmujer de Fortu en First Dates

Florentino 'Flores' Hernández es uno de los fundadores Eva-Rock, un grupo salmantino de la década de los 70 que fue pionero del heavy metal en nuestro país. El guitarrista de este conjunto que rompió moldes en la música española de la época, acudía este lunes al programa de citas de Cuatro, First Dates, en busca de pareja.

Flores, de 75 años, le dijo al conductor del programa, Carlos Sobera, que no necesitaba que su cita fuera rockera, sin embargo, el programa tenía preparada una sorpresa para él. Al restaurante acudió María, la exmujer del famoso cantante de Obus, conocido como Fortu.

Flores buscaba "una persona que tenga amor por la vida, porque soy muy romántico", afirmaba, y First Dates le sorprendió con la exmujer de uno de sus ídolos, con quien además tuvo una anécdota en un concierto en Cáceres que contó durante la cena.

Flores y María en la decisión final / Cuatro

El veterano músico se sentó a cenar con esta empresaria jubilada de 68 años de Madrid que ya había acudido al programa con anterioridad. Lo que no sabía el rockero es que María había estado casada con el líder de Obus.

Fue durante la velada cuando la mujer se lo desveló: "Mi exmarido es el cantante de Obús. Él toda su vida se ha hecho llamar Fortu. Si te gusta el rock le conoces".

El músico se quedó atónito y le contó que durante un concierto en Cáceres perdió una chaqueta y se la llevó Fortu, que se la envió a casa cuando supo que era suya.

Aunque la mujer le dijo durante la cena que estaba "un poco cansada de los músicos" decidió darle una segunda oportunidad en la decisión final para conocerse mejor. "Lo único que sé es que con él me río. Es músico. Me hubiera gustado que fuera otra cosa, pero la música me encanta", comentaba.

Sin embargo, María no fue correspondida por Flores, que buscaba "otro perfil" de pareja. "Si yo veo que no es que no. Soy sincero. No quiero quitarte valor, porque lo tienes, mucho valor. Te alabo tu valor, pero yo tengo idealizado un perfil de mujer, no solo físico. Quizá sea un error o una virtud. El tiempo me lo dirá. Pero sé que serás mi amiga", le contestaba el músico poniendo fin a la cita.