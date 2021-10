La plaza del Caño de Cilleros, municipio de la comarca de la Sierra de Gata, acogerá hoy sábado un acto para reivindicar a la Junta de Extremadura, «que se mantenga» la ambulancia de soporte vital básico en Hoyos que atiende pueblos de la Sierra de Gata y parte de Las Hurdes. Sobre este asunto, el alcalde de Cilleros, Félix Ezcay, animó a los ciudadanos a participar en este acto de protesta a las 13.30 horas. «Debemos reclamar que se mantengan estos servicios, ya que son imprescindibles para los pueblos, puesto que si se quitan va en contra de la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales que tanto predican», manifestó Ezcay que aseguró que esta petición, «es una lucha por defender nuestros derechos». Por ello, expresó su deseo de que «se asista, independientemente del color de cada uno», añadió.

Asimismo, recordó que hace unos días el Ayuntamiento de Cilleros remitió a la Consejería de Sanidad de la Junta, más de 600 firmas recogidas durante estos días entre los vecinos del municipio solicitando que no se retire la ambulancia de Soporte Vital Básico de Hoyos. «Los habitantes de los pueblos no somos ciudadanos de segunda, esperemos que recapaciten y no eliminen ese servicio», subrayó.