El Partido Popular de Moraleja ha criticado el presupuesto municipal elaborado por el gobierno municipal socialista para el año 2022 que se llevó para su votación y aprobación en el pleno que se celebró el 25 de noviembre. Los populares, que no apoyaron las cuentas y se abstuvieron en la votación, aseguraron que las partidas económicas para el nuevo año van en la misma línea que en ejercicios anteriores. «No hay rebaja de impuestos a familias, ni a empresas, no hay inversión en iniciativas que generen riqueza, ni empleo, no hay un sólo céntimo que llegue a Moraleja de los fondos europeos, no hay partidas para desarrollo agroganadero o agroindustrial y ni un euro para vivienda social», expusieron.

Por este motivo, a través de una nota emitida ayer, advirtieron que, en su opinión, «son unos presupuestos desalentadores e insolidarios que no van a ayudar a las familias, ni empresas, ni autónomos». En este sentido, detallaron que las cuentas del año «solo reflejan actuaciones de conservación y mantenimiento» en lo que son pavimentaciones, instalaciones deportivas, parques y jardines y redes de abastecimiento de agua, por lo que son «poco ambiciosas». Finalmente, propusieron que las cuentas 2022 deberían de recoger inversiones destinadas, como por ejemplo, a la recuperación de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil, para mejoras en los polígonos industriales y en accesos al municipio.