Revés al parque eólico de Montánchez que corrobora la publicación este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de la declaración de impacto ambiental desfavorable para el proyecto Castillejo que se preveía en los términos municipales de Robledillo de Trujillo, Zarza de Montánchez y Santa Ana, al considerar la Junta que "previsiblemente causará efectos perjudiciales significativos sobre especies en peligro de extinción, hábitats y ecosistemas forestales esenciales".

Entiende el ejecutivo regional extremeño que también afectaría negativamente sobre "yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos y sobre el paisaje”. Del mismo modo considera que "las medidas previstas por la promotora no son una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación".

El Ayuntamiento de Montánchez (tanto el gobierno local del PP como el Grupo Socialista) ya habían anunciado que presentaría alegaciones al proyecto eólico y fotovoltaico (denominado Hybrex) de la empresa Reolum, cuyos aerogeneradores se ubicarían en la sierra montanchega con una inversión de 108 millones de euros.

El pasado mes de octubre, dicho consistorio mostró su rechazo, pero Reolum indicó que se instalarían un 60% menos de aerogeneradores de lo previsto en el proyecto inicial y que los molinos no serían visibles desde Montánchez; por lo que el impacto ambiental, según la firma, se reduciría.

Este proyecto se anunció en 2019 y provocó una contestación social. El Hybrex era pionero en la hibridación de cuatro parques eólicos con plantas fotovoltaicas gracias a instalaciones de almacenamiento de energía. Esas plantas sumaban una potencia de 120 MW y su hibridación con las plantas eólicas permitía la combinación de distintas tecnologías renovables, complementarias entre sí, con beneficios el sistema eléctrico.

Sin embargo, la Dirección General de Sostenibilidad afirma que las instalaciones pretendidas no son viables. Apunta en este sentido la Junta que "la ejecución de las actividades previstas en la alternativa elegida para la construcción del parque eólico Castillejo y sus infraestructuras asociadas supondrían una grave afección a las formaciones vegetales del lugar, debido a las especies forestales arbóreas afectadas, y al alto número de pies que pretenden eliminarse".

La resolución se refiere, igualmente, al alto riesgo de colisión de las aves y murciélagos con los aerogeneradores. Destaca que la implantación del parque eólico supone un impacto negativo sobre ellos. "El efecto que las turbinas tendrían durante la fase de operación se considera inasumible teniendo en cuenta las especies que están presentes de forma habitual en el espacio, habiendo quedado constatado, que el sitio de ubicación del proyecto alberga un buen número de animales de fauna protegida, incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, de las cuales, cuatro de ellas están catalogadas en peligro de extinción", y son el murciélago mediano de herradura, murciélago forestal, murciélago mediterráneo de herradura y milano real.

Conviene que "la principal afección es la eliminación de la vegetación de las áreas sobre las que se actúa, en la fase de obras, debido a la instalación de las plataformas de montaje de los aerogeneradores, viales, zanjas (cableado interno, línea enterrada), e instalaciones auxiliares. El parque eólico se enclava en un hábitat de encinares y matorrales en un estado de conservación beneficioso" que según los informes de la Junta desaconsejan la declaración favorable.

Reacciones

Por su parte, el portavoz de la Plataforma cívica Sierra de Montánchez-Natura, Francisco Pulido, ha declarado su satisfacción por el rechazo del parque Castillejo: “el DOE nos da una buena noticia a los que nos gusta, preocupa y habitamos la Sierra de Montánchez, primer informe desfavorable para la barbaridad que quería hacer Reolum en nuestro entorno natural y principal motor económico. Nos encantaría que los otros informes fueran en la misma dirección".

El alcalde socialista de Robledillo de Trujillo, Alfonso Garrido, ha criticado la decisión de la Junta de Extremadura de desestimar el permiso para el primer parque eólico previsto por la promotora Reolum en la comarca de Montánchez: "mucho hablar de la España vaciada, pero estamos abocados a desaparecer sin industria".

En declaraciones a Efe, Garrido se ha mostrado "indignado" con la decisión de los técnicos. "Nos ha caído como un jarro de agua fría. Aquí el desempleo está a la orden del día", ha resaltado el regidor de una población de apenas 350 habitantes.

"Y vamos bajando año a año; no hay relevo generacional en la ganadería y tampoco hay grandes explotaciones agrícolas. Aquí solo hay huertos. Es imposible fijar población", ha añadido.

El primer edil ha subrayado que con los ingresos que se esperaban del proyecto Hybrex iban "a invertir en mejores servicios, infraestructuras y empleo".

Finalmente, ha expresado que "el 90 % de la sierra está abandonada, entre jara y zarzas", que "no se le da utilidad para nada, este proyecto es de energías renovables y no se entiende que lo rechacen en plena lucha por el cambio climático. Montánchez tiene muchos más recursos con su industria jamonera y tiran por la defensa de su turismo. Entiendo que este proyecto no les perjudicaría porque son renovables, pero respeto que cada ayuntamiento tenga su postura, dependiendo de sus ingresos".