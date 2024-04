Así suena 'Alas', la canción que Soraya Arnelas dedica al bebé que perdió

La cantante Soraya Arnelas acaba de sacar al mercado su último single, 'Alas', una canción con la que la extremeña rinde homenaje al bebé que perdió hace unos meses. La cantante anunció en diciembre que esperaba su tercer hijo junto a su marido, Miguel Ángel Herrera, con quien contrajo matrimonio el pasado verano en Cáceres. Sin embargo, el 18 de diciembre comunicaba que había perdido el bebé.

Soraya Arnelas, que se ha refugiado en su familia y en la música tras el duro golpe, dedica este tema a otras parejas o familias que se han encontrado en la misma situación que ella, como ha explicado en el making of del videoclip. "Quizá no es el proceso que yo hubiese querido compartir, pero creo que es necesario. Creo que hay muchas familias que han pasado, que están pasando y que pasarán por ello alguna vez y me gustaría que pudieran encontrar refugio en ese planeta, donde ya está también mi pequeño astronauta", expresaba.

"Sé con certeza que no va a curar, pero sí tocará el corazón de muchas personas maravillosas, que ya es mucho pedir en estos tiempos", escribía la artista días antes del estreno del video musical. "Ya no hay distancia entre tú y yo, las almas no se despegan", es una de las frases con la que recuerda a su bebé.

La artista también ha revelado que su hija Manuela ha desempañado un papel fundamental en la creación de su nuevo single, ya que la ha ayudado a diseñar la portada de 'Alas'.

La cantante, muy ligada a su tierra, pasó la Semana Santa con sus familiares y amigos en su localidad natal, Valencia de Alcántara, donde se fotografió con las manos en la masa haciendo bollos de pascua con algunas mujeres de la familia. Una instantánea que ya se ha convertido en una tradición en sus redes, como lo es también en su casa del pueblo elaboración de este dulce típico.