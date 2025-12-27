Talento Digital para el Empleo mejora las competencias digitales de cerca de 200 cacereños en su primer año de existencia

La transformación digital ya no es una promesa de futuro, sino una realidad que redefine el mercado laboral. En este contexto, contar con competencias digitales avanzadas se ha convertido en un factor decisivo para acceder a nuevas oportunidades profesionales o mejorar la posición dentro del empleo actual. Con este objetivo nació, hace ya un año, Talento Digital para el Empleo, un programa que ha puesto al alcance de los habitantes de la provincia cacereña un conjunto de acciones formativas gratuitas orientadas a desenvolverse con solvencia en un mundo cada vez más tecnológico.

En estos meses este programa, financiado por la Junta de Extremadura y ejecutado por la Cámara de Comercio de Cáceres, se ha consolidado como una iniciativa clave para mejorar la empleabilidad y la capacitación digital en Extremadura. En sus primeros doce meses de andadura, el programa ha logrado formar a cerca de 200 cacereños, reforzando competencias alineadas con las demandas actuales del mercado laboral.

Para conseguir este positivo resultado, se ha impartido un total de 10 cursos especializados, de los cuales 9 se han desarrollado en modalidad online y 1 de forma presencial, facilitando así el acceso a la formación a personas de distintos puntos de la provincia y adaptándose a diferentes necesidades y realidades profesionales.

Formación digital que marca la diferencia

Talento Digital para el Empleo está diseñado tanto para personas en búsqueda activa de empleo como para quienes desean actualizar y reforzar sus conocimientos digitales para avanzar profesionalmente. A diferencia de otras iniciativas centradas en habilidades básicas, este programa apuesta por un nivel superior de competencias, alineadas con las demandas reales de las empresas y los nuevos perfiles profesionales.

Según destaca el director de Formación y Empleabilidad de la Cámara de Comercio de Cáceres, Juan Carlos Castaño, “el objetivo es claro: aumentar la empleabilidad a través de una formación práctica, actualizada y con aplicación directa en el entorno laboral”.

En este sentido, Castaño subraya que “el talento necesita oportunidades, y el futuro laboral exige competencias digitales a la altura de los nuevos tiempos, motivo por el que este programa se ha desarrollado en estos meses con el firme compromiso de que la provincia de Cáceres no se quede atrás en el contexto digital en el que nos encontramos”.

Contenidos transversales y especializados

El programa ha ofrecido una amplia variedad de cursos que han combinado materias transversales —válidas para múltiples sectores— con contenidos específicos, pensados para profundizar en áreas concretas del ámbito digital. Esta estructura ha permitido llegar a un público muy diverso, adaptándose tanto a quienes buscan una visión global como a quienes necesitan especializarse.

Entre las temáticas abordadas se encuentran competencias digitales avanzadas, herramientas tecnológicas de uso profesional, análisis de datos, gestión de entornos digitales, metodologías innovadoras y otros conocimientos clave para desenvolverse con eficacia en un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo.

Mejora del perfil profesional

Talento Digital para el Empleo no sólo ha ofrecido formación, sino una oportunidad real de mejorar el perfil profesional y responder a las necesidades actuales de las empresas. Gracias a su enfoque práctico y orientado a resultados, los participantes han adquirido, según destaca el director de Formación y Empleabilidad de la Cámara de Comercio de Cáceres, “habilidades que pueden aplicar de forma inmediata en procesos de selección, en el desempeño diario de su trabajo o en nuevos retos profesionales”.

Tras este primer año de resultados, Talento Digital para el Empleo continuará el próximo año, reforzando su compromiso con la formación y la empleabilidad en la provincia de Cáceres.

El programa seguirá ampliando su oferta formativa y adaptándose a las nuevas demandas digitales, con el objetivo de generar más oportunidades y seguir impulsando el talento local.

Cabe reseñar que Talento Digital para el Empleo es un programa de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) y que cuenta con la con la colaboración de la Cámara de Comercio de Cáceres.