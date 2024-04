El alquiler en Cáceres, por encima de las nubes

Cáceres fue la capital de provincia donde más subió el precio del alquiler en el primer trimestre de 2024, un incremento del 7,1%, según el portal inmobiliario Idealista. Sin embargo, no es el mayor que se registra en el municipio en periodos trimestrales, en febrero llegó al 8,7% y en enero alcanzó el 8,4%. No son subidas tan anormales, en diciembre de 2023 fue del 7% y en el mismo mes de 2022 quedó en el 6,7%, aunque ahora se dan de una manera más continuada. En la tasa interanual, marzo de 2024 sí dio el registro más elevado que tiene constatado el portal inmobiliario, un aumento del 12,8%.

El pleno de la corporación local debatió el pasado jueves sobre el precio del alquiler en la ciudad. Fue una discusión que trasladó a este órgano municipal el grupo socialista, que planteó que se estudie si el municipio de Cáceres puede declararse como zona de mercado residencial tensionado para los precios del alquiler y si se puede aplicar un índice de referencia, en definitiva la intervención pública, en base a la ley por el derecho a la vivienda, en los valores de un mercado que en los últimos meses, según los datos recogidos por Idealista, se ha disparada en la ciudad.

Era la primera vez que se planteaba esta posibilidad en Cáceres, en la moción del grupo municipal socialista lo que se proponía era que se instase a la Junta de Extremadura a redactar un estudio con el análisis de la evolución de los precios durante los últimos cinco años. Las comunidades autonómicas son las únicas que pueden pedir la aplicación del índice de referencia, hasta ahora solo Cataluña lo ha solicitado.

En Cáceres, siempre con los datos de Idealista, se cumpliría al menos uno de los dos requisitos para ser declarada zona tensionada, ya que en los últimos cinco años se ha producido un crecimiento acumulado en los precios del alquiler que está tres puntos porcentuales por encima al del IPC de la comunidad autónoma. Según Idealista, el precio del metro cuadrado en alquiler en Cáceres en marzo de 2019 era de 5,3 euros, cinco años después está en 7,1, un incremento del 34%. El aumento del IPC en Extremadura durante los últimos cinco años no llega al 20%. En el otro criterio, que el coste medio del alquiler o la hipoteca sumado a los suministros básicos de la vivienda superen el 30% de la renta media de los hogares, no se alcanzaría, según la última estadística del Ine sobre la renta media por hogares en el municipio de Cáceres. Si el criterio que se aplicase fuese el de la renta media por persona, sí se superaría ese porcentaje del 30%, según la información de Idealista y del instituto de Estadística.

La moción no se aprobó, aunque si hubiese salido adelante tampoco habría tenido efectos prácticos, ya que lo que se hace es solo instar a otra administración, en este caso la Junta de Extremadura, que puede atender o no al requerimiento de la entidad municipal. No se aprobó porque los grupos municipales del PP y de Vox, que suman 13 de los 25 votos del pleno de la corporación local, tienen mayoría. El resto de grupos, el PSOE, que fue el proponente de la moción, y Unidas Podemos, apoyaron la propuesta.

El argumento de PP y Vox para rechazar la iniciativa socialista es que la propia ley por el derecho a la vivienda ha tenido un efecto contraproducente y ha retirado del mercado parte de la oferta que había de alquiler en la ciudad, llevando con ello a un incremento de los precios, «una sangría en la oferta disponible», declaración que resume la posición en contra de la moción. La postura de PSOE y Podemos es que la solución para frenar los precios no pasa por otro ‘boom’ en la construcción de viviendas. Sea una posición o la otra, lo cierto es que en los últimos meses se ha producido un incremento excesivo en el precio del alquiler, un aumento que está muy por encima de lo que crece la renta de los cacereños.

Suscríbete para seguir leyendo