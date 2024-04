La importancia de CCGreen

Punto de partida. Cáceres no tiene muchos grandes proyectos para dejar de ser una ciudad media, igual que otras capitales. Está la mina, con el inconveniente de su impacto ambiental, pero, por ahora, no hay nada, no hay un proyecto de explotación y un estudio de impacto ambiental presentado que nos diga qué se quiere hacer. Está el complejo budista, pero es igual, no hay nada, sin un proyecto en la administración para su tramitación para tener licencia. Está el centro de investigación para almacenar energía, pero, casi un año después de redactarse el proyecto, la obra ni se ha iniciado. Y luego está lo que se ha venido llamando ecopolígono, que en definitiva es desarrollar, tras 25 años sin lograrlo –Mejostilla es lo último-, suelo para que una industria (no solo un almacén o un concesionario) pueda instalarse en la ciudad.

Es más importante que otros. El ecopolígono o CCGreen, que es una parte del mismo, es más importante que los otros porque ya hay algo real, que luego podrá o no salir, que es un programa para su ejecución que se tramita desde hace casi un año (demasiado tiempo) en el ayuntamiento, además tiene una dimensión superior a la del centro de investigación.

En la fase en la que está. Hay una ventaja y es que el promotor ya ha hecho una inversión inicial, más de dos millones, según afirmó en enero, para comprar el suelo que necesita, ya se está jugando su dinero. Ahora se tramitan los permisos para urbanizar el suelo. No es fácil, son 30 hectáreas, es junto al del ferial el programa más importante que se tramita en esta década. En cuanto se apruebe, es difícil dar una fecha, se podrá urbanizar y hacerlo requerirá de una inversión de varios millones de euros. Sobre las parcelas se levantarán los edificios que conformarán el centro de datos, que, en definitiva, es el fin principal de Ingenostrum, la promotora de CCGreen. Se está en fase de comercialización, la promotora, por el momento, no ha avanzado qué empresa o sociedades pueden operar en el centro de datos o con cuáles contacta.

Los pasos siguientes. El más importante es que acabe la tramitación administrativa, según el cronograma inicial de la empresa ya tendría todos los permisos, pero eso aún no se ha dado. Luego está que el ayuntamiento aclare dónde comprará el suelo para uso industrial que ha avanzado que adquirirá y si lo ha hecho en la parte del sector que no es de Ingenostrum. El desarrollo de esas 30 hectáreas es por ahora lo más cerca que está la ciudad de contar con terreno industrial urbanizado.

Y luego está la energía. En diciembre, al igual que esta semana, se informó de que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha autorizado a Ingenostrum el suministro de energía de la red de transporte de la subestación de los Arenales, el proyecto necesita un abastecimiento superior al que proporciona la red convencional. Ahora la esperanza está en la siguiente planificación de la red de transporte, la del periodo 2025-2030. La promotora, al igual que la Junta de Extremadura, ya han presentado la propuesta, había de plazo hasta el 31 de marzo, y se está en fase de estudio. Hasta el 1 de octubre, Red Eléctrica, con toda la información recibida, elaborará la propuesta inicial de desarrollo del plan que presentará al ministerio.

Es ahora, hasta el 1 de octubre, cuando se tiene que asegurar que el nuevo sector de suelo industrial tiene garantizado el suministro de energía suficiente para un centro de datos, que entre en la propuesta inicial de Red Eléctrica. Para ello, entre otros requisitos, la promotora tiene que convencer a Red Eléctrica de que su proyecto es firme y maduro para el periodo de planificación, de 2025 a 2030. Ingenostrum está comercializando su iniciativa, se necesita que los potenciales clientes sepan que tendrán todos los servicios, y se prevé que el centro de datos pueda estar operativo a mediados de 2027, en esa fecha debería estar ese suministro de energía.

