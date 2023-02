Siguiendo con su política de innovación y aportar valor al consumidor, Montesano Extremadura, la reconocida marca de ibéricos de Jerez de los Caballeros (Badajoz), acaba de abrir un nuevo servicio: “Pide tu cita con el maestro jamonero”.

Este nuevo paso que ha inaugurado la familia García Pascual, propietaria de las instalaciones, secaderos y dehesas Montesano Extremadura, permite no sólo la comodidad y la exacta personalización para el cliente, sino también llevar la experiencia de la compra off line a la compra on line de una forma perfecta al realizarse ésta en formato virtual on line.

Sencillez, en riguroso directo y con todas las sensaciones de la compra presencial

Más fácil y confortable, imposible. El cliente, simplemente, debe clicar en el link (https://ibericca.com/es/info/10-reserva.html) y seguir los pasos para concretar día y hora la “la cita con el maestro jamonero”. Un simple registro, que habilita también indicar las preferencias, nos llevará a una videollamada en vivo de alta calidad en la que poder charlar, dejarse aconsejar y escoger y adquirir las piezas concretas deseadas.

“Pide tu cita con el maestro jamonero” permite, con el asesoramiento de un experto jamonero en directo, seleccionar tu jamón u otros ibéricos, calarlo para comprobar su punto y hasta lonchearlo en tiempo real

Durante “la cita” se podrán ver el jamón, la paleta o los embutidos en los mismos secaderos y elegir los favoritos entre una gran variedad de piezas. Observando en vivo y con todo lujo de detalles el color de la pezuña de la pata, el grosor del tobillo, el tamaño y peso de la pieza en comparación con otras, las diferentes bridas o precintos (negra, roja, verde o blanca) y valorar el estado de curación y su aspecto de forma exacta. Y también, si se desea, se puede lonchear el jamón en directo y envasar al vacío.

Una experiencia única para adentrase más aún en el mundo y la tradición del ibérico. Además, con la asesoría de los maestros jamoneros de Montesano Extremadura, que aconsejarán las mejores opciones según lo que se esté buscando y resolviendo todas las dudas en tiempo real. La atención es en español o inglés.

Como indica Carmen García Pascual, directora corporativa de comunicación y marketing y consejera de Grupo Montesano, “este novedoso y avanzado sistema virtual y en directo, faculta al cliente para, con las mismas sensaciones experienciales de estar en una tienda o un secadero, observar y elegir los ibéricos, aprovechar al máximo el presupuesto, resolver dudas con el maestro jamonero y la máxima flexibilidad horaria”.

